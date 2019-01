SAG Awards 2019: 25 aÃ±os siendo la fiesta de los actores; este domingo, la gala

SAG Awards 2019: 25 años siendo la fiesta de los actores; este domingo, la gala

A diferencia de otras ceremonias de premios que también honran a directores, guionistas y otros, estos premios se enfocan únicamente en el oficio de la actuación

Noroeste / Redacción

Los SAG Awards del Sindicato de Actores de la Pantalla cumplen 25 años este domingo y la productora ejecutiva Kathy Connell ha dado forma a cada una de sus ediciones.

Y aunque el importante aniversario ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el crecimiento e impacto de la gala, Connell dice que no espera demasiados flashbacks en la ceremonia, que se transmitirá en vivo por TNT y TBS a partir de las 18:00 horas.

Connell ha producido todas las galas de los Premios SAG, que reconocen las mejores actuaciones del año en el cine y la televisión. Tom Hanks y Jodie Foster fueron los máximos ganadores en el apartado de cine en 1995, mientras que este año Bradley Cooper y Lady Gaga están entre los favoritos por "A Star Is Born".

Cooper y Gaga, junto con los actores Chadwick Boseman de "Black Panther" y Constance Wu de "Crazy Rich Asians", estarán entre los presentadores este domingo.

A diferencia de otras ceremonias de premios que también honran a directores, guionistas y otros, los Premios SAG se enfocan únicamente en el oficio de la actuación.

"Es realmente un premio de colegas y es muy significativo porque convertirse en miembro del sindicato es un logro y luego ser nominado y premiado por tus pares creo que es otro hito mayor para los actores", dijo Connell durante una entrevista reciente, de acuerdo a elcomercio.pe.

"Es muy personal. Los asistentes se divierten. Nuestro show es diferente porque la sala se divierte. Lo consideramos la fiesta de los actores en la casa de los actores".

Durante el espectáculo también se otorga un premio a la trayectoria que antecede a los SAG, pues se ha entregado desde 1962. Este año el homenajeado es Alan Alda, a quien Connell califica como un "verdadero ícono de la TV y un hombre maravilloso".

Agasajados previos incluyen a Morgan Freeman, Carol Burnett, Betty White, Elizabeth Taylor, Sidney Poitier y George Burns.

La activa participación de Connell -quien junto con su equipo elabora minuciosamente el plano de la sala- ha llevado a muchos momentos especiales, incluyendo uno con la homenajeada de 2014 Debbie Reynolds.

La actriz no se sentía bien, por lo que su hija Carrie Fisher tomó su lugar durante los ensayos. Fisher y Connell compartieron algunos momentos risueños.

"Mis padres acababan de morir, así que yo sabía lo que eso era y la preocupación que ella tenía por la salud de Debbie. Pasamos un par de momentos maravillosos juntas", dijo Connell. "Entonces Carrie y Debbie la pasaron de maravilla en el escenario, y creo que fue la última vez que estuvieron juntas en el escenario".

Ambas actrices murieron en días sucesivos en diciembre del 2016.

Connell ha implementado numerosos cambios en los premios a lo largo de los años. La ceremonia inaugural, por ejemplo, no incluyó un premio al mejor elenco de una película, que se agregó el segundo año. La categoría se ha convertido en un barómetro clave para anticipar si un filme será nominado a mejor película en los Óscar.

El año pasado, Kristen Bell fungió como la primera anfitriona del evento. Megan Mullally, ganadora de tres Premios SAG por su actuación en la serie de comedia "Will & Grace", será la maestra de ceremonias este año.

Connell dijo que todavía hay al menos un clásico de las galas de premios que no se ha usado en los SAG:

"Aún no me han dejado hacer una canción y baile, no sé por qué".

Por sobre todo, dice que trata de mantener la ceremonia divertida.

"Es un día laboral para estos actores. La gente no lo entiende. Realmente es un día de trabajo para ellos", señaló. "Como en cualquier otra competencia, algunas personas se irán a casa sin una estatuilla. Así que, ¿cómo hacer que sea lo más agradable posible para la gente? Ese es mi trabajo".

GALA ESTE DOMINGO

La gala número 25 de los SAG Awards se realizará en el Shrine Auditorium en Los Ángeles, California en punto de las 18:00 horas.

Megan Mullally será la anfitriona de la ceremonia y los actores Lady Gaga, Bradley Cooper y Rami Malek ya confirmaron para ser algunos de los presentadores de los premios.

Las películas que destacan por sus interpretaciones son: The Favourite y A Star Is Born lideran las nominaciones con cuatro postulaciones cada una y le sigue Bohemian Rhapsody, con dos.

NOMINADOS

Excelente desempeño de un actor masculino en un papel principal:

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, A Star Is Born

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book

John David Washington, BlacKkKlansman

Excelente desempeño de una actriz en un papel principal:

Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Glenn Close, The Wife

Olivia Colman, The Favourite

Lady Gaga, A Star Is Born

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Excelente desempeño de un actor masculino en un rol de apoyo:

Mahershala Ali, Green Book

Timothee Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star Is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Excelente desempeño de una actriz en un rol de apoyo:

Amy Adams, Vice

Emily Blunt, A Quiet Place

Margot Robbie, Mary Queen of Scots

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Excelente actuación de un elenco en una película:

A Star Is Born

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

Crazy Rich Asians

Excelente actuación de un actor masculino en una película para televisión o miniserie:

Antonio Banderas, Genius: Picasso

Darren Criss, Assassination of Gianni Versace

Hugh Grant, A Very English Scandal

Anthony Hopkins, King Lear

Bill Pullman, The Sinner

Excelente actuación de una actriz en una película para televisión o en una miniserie:

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Penelope Cruz, Assassination of Gianni Versace

Emma Stone, Maniac

Excelente actuación de un actor masculino en una serie dramática:

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Joseph Fiennes, The Handmaid’s Tale

John Krasinski, Tom Clancy’s Jack Ryan

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Excelente actuación de una actriz en una serie de drama:

Julia Garner, Ozark

Laura Linney, Ozark

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards

Excelente actuación de un actor masculino en una serie de comedia:

Alan Arkin, The Kominsky Method

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Henry Winkler, Barry

Excelente actuación de una actriz en una serie de comedia:

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Jane Fonda, Grace and Frankie

Lily Tomlin, Grace and Frankie

Excelente actuación de un conjunto en una serie de drama:

The Americans

Better Call Saul

The Handmaid’s Tale

Ozark

This Is Us

Excelente actuación de un ensemble en una serie de comedia:

Atlanta

Barry

GLOW

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Excelente actuación en acción de un truco en una serie de comedia o drama:

Glow

Marvel’s: Daredevil

Tom Clancy’s Jack Ryan

The Walking Dead

Westworld

Excelente desempeño de acción de un conjunto de especialistas en una película:

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

Mission: Impossible – Fallout