Said Godínez confía en Paco Palencia como DT de Mazatlán FC

El ex jugador profesional dice que se debe tener paciencia en los procesos

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El ex futbolista profesional Said Godínez da el visto bueno a la elección de Juan Francisco Palencia como director técnico de Mazatlán FC, debido a su experiencia de futbolista y preparación como entrenador.

El mazatleco externó que hay que tener paciencia a los procesos y uno de ellos es con el estratega del conjunto de casa.

"A pesar que con lo de (Juan Francisco) Palencia muchos no estuvieron a favor, en lo personal confío plenamente por la nueva generación de entrenadores que tengan la oportunidad. Palencia tuvo mucho experiencia en Europa, como jugador y como entrenador, se preparó muy bien y qué bueno que les den oportunidades", dijo Godínez.

"Hay que dejarlos trabajar, no se puede evaluar ahorita con apenas pocos juegos, ya en la quinta o sexta fecha se decidirá, no hay que olvidar que no todo depende del técnico, hay que ver el plantel que se tiene, debido a que veces no tienes a los jugadores o los que quieres no los tienes".

Juan Francisco Palencia se encuentra dirigiendo su tercer equipo en el máximo circuito nacional, tras hacerlo previamente con Pumas de la UNAM y Lobos BUAP.

"Muchas veces existe la incertidumbre al arranque del torneo, pero siento que al equipo para fortalecerlo más y hacerlo más agresivo de medio campo hacia arriba, se necesita mayores variantes ahí, desafortunadamente es donde se ven las deficiencias".

Para el ex jugador de Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara era necesario ajustar varias posiciones.

"Quizá para mi gusto hace falta en el equipo un contención, un segundo contención, uno mixto, con más ida y vuelta, que sea para distribuir mejor la pelota, que le llegue mejor a los delanteros y también otro centro delantero, más ‘matón’, más movido, dentro del área".