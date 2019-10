Saldo blanco y lluvias de 76 milímetros reportan en Guasave, tras paso de Narda

La tormenta tropical no provocó daños en Guasave, ni por vientos ni por las lluvias

Reyes Iván Camacho

01/10/2019 | 12:25 AM

En Guasave no se tuvo reporte de daños en embarcaciones menores de los campos pesqueros y las únicas alertas que recibieron fueron por el aumento del nivel del agua de lluvia en Boca del Río y El Gallo de Hidalgo

GUASAVE._ La tormenta tropical “Narda” dejó lluvias de 76 milímetros en promedio a su paso por Guasave la noche del lunes, pero por fortuna con saldo blanco, reportaron autoridades municipales.

Francisco Soto Sánchez, director del Instituto Municipal de Protección Civil, indicó que no tuvieron daños materiales ni personas que hayan resultado afectadas por el fenómeno meteorológico que ingresó por la bahía Navachiste, frente a comunidades costeras como El Huitussi y El Cerro Cabezón.

“Tocó tierra en la bahía de Navachiste, pero gracias a Dios yo creo que el viento ya se había cansado de soplar porque esperábamos vientos arrachados, se alertó a la gente de los campos pesqueros porque eran los primeros que podían ser afectados, pero no pasó”, indicó.

El funcionario municipal indicó que no tuvieron reporte de daños en embarcaciones menores de los campos pesqueros y las únicas alertas que recibieron fueron por el aumento del nivel del agua de lluvia en Boca del Río y El Gallo de Hidalgo; sin embargo, la situación tampoco pasó a mayores y no hubo necesidad de evacuar a ninguna persona.

“Estuve en contacto con el comisario de El Cerro Cabezón y se hizo el llamado a las personas que viven en viviendas que son de lámina para que se refugiaran en un albergue, para eso se acondicionó la prepa; el comisario de El Huitussi hizo lo propio; igual en las colonias, pero gracias a Dios pasó desapercibida la tormenta, no hubo árboles caídos, no hubo rachas de vientos como las esperábamos y aunque sí nos llovió un promedio de 76 milímetros, no nos cayó de una el agua, cayó en manguitas y eso ayudó mucho a desfogar”, explicó.

Soto Sánchez indicó que mantendrán el monitoreo del clima, ya que la temporada de huracanes no ha concluido, aunque por el momento no se prevé la formación de un nuevo sistema en los próximos días.