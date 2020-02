Sale Cepavif a las calles en CuliacÃ¡n; activa sensibilizaciÃ³n de violencia familiar en las colonias

Sale Cepavif a las calles en Culiacán; activa sensibilización de violencia familiar en las colonias

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Mediante una campaña, que incluye la activación de equipos de información en las calles de colonias con altos índices de llamadas de auxilio, el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar salió a las calles para captar más personas que sufran o hayan sido violentados.

La primera actividad se realizó en las afueras de la escuela primaria Francisco Zarco, en la colonia Cañadas, desde las 07:30 horas.

“Estamos dando inicio a este programa para salir a las colonias populares; empezamos con Cañadas, vamos a iniciar con las escuelas, pero terminamos y nos vamos a ir a recorrer gran parte de la colonia”, explicó la directora del Consejo, Gabriela Inzunza Castro.

En la actividad también se unió el equipo local, Compavi, que dirige Elizabeth Vázquez Gómezllanos.

Según Inzunza Castro, durante toda la mañana, otro grupo se instalará en el jardín de niños cercano y otro más realizará recorrido por los departamentos.

“Estamos informando que damos servicios gratuitos de Cepavif, atención jurídica, sicológica, servicio social y cualquier gestoría que necesiten para prevenir la violencia familiar”, recalcó.

“Hoy tomamos la decisión, (aunque) Cañadas no es una colonia que estemos recibiendo muchas llamadas de violencia familiar, pero tomamos la decisión que una salida a las colonias sea de donde recibimos más llamadas, otra salida es a otras colonias en donde no recibimos llamadas, ¿por qué?, porque no quiere decir que porque no recibimos llamadas no haya violencia familiar, tal vez a la gente le falta conocer que existen instituciones que los puedan apoyar”.

La funcionaria reveló que en lo que va de este año, el Cepavif ha dado atención a más de 400 personas que han llegado directamente a solicitar ayuda. La gran mayoría de la ciudad de Culiacán.

¿NECESITAS AYUDA?

El Cepavif cuenta con dos números de atención inmediata para asesoría y orientación para las personas que son víctimas de violencia familiar, que son 714 85 50 y 7 14 80 50. Las llamadas de auxilio con emergencia se realizan directamente al 911.