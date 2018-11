PRI

Sale humo blanco en PRI Sinaloa: es Chuy Valdés el elegido

Fuentes del PRI confirman que el hasta el hoy Secretario de Agricultura estatal se registrará para buscar la dirigencia estatal

José Alfredo Beltrán

14/11/2018 | 12:30 AM

Jesús Valdés Palazuelos se registrará en unos momentos como candidato a dirigir el PRI en Sinaloa, confirmaron a Noroeste fuentes del tricolor.

Como compañera de fórmula llevará a Cinthia Valenzuela.

El ex Diputado local, ex Diputado federal y ex Alcalde de Culiacán era hasta hoy Secretario de Agricultura estatal.

A esta posición llegó tras su derrota en los comicios locales del 1 de julio, ante Jesús Estrada Ferreiro, de Morena.

Se prevé que el registro formal de la planilla ocurra a las 14:00 horas.

Valdés Palazuelos irá "por la libre", pues no se prevé registro de alguna otra planilla.