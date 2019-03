Salen ciudadanos a las calles de Los Mochis para exigir acciones al Alcalde de Ahome

La movilización, convocada por el 'Movimiento por Ahome', que aglomera a distintas organizaciones civiles, inició en el Parque Carranza, hizo una escala en la Vicefiscalía Zona Norte, y continuó hasta Palacio Municipal.

Carlos Bojórquez

AHOME._ Ciudadanos realizaron un rally por las principales calles de Los Mochis la tarde de este viernes en manifestación de protesta, reclamando al Alcalde de Ahome que atienda las necesidades prioritarias del municipio.

Se pretendía entregar un oficio al vicefiscal Jesús Arnoldo Serrano, exigiendo que se agilice la impartición de justicia en la carpeta de investigación 3606/2018, en la cual resulta ofendida la Síndico procuradora Angelina Valenzuela Benítez, y que se le dé celeridad a la carpeta de investigación sobre el fallecimiento del menor Roberto Emiliano, tras un accidente en un socavón del bulevard Zacatecas.

Aunque les recibieron el oficio, no encontraron al vicefiscal en su oficina, lo cual fue criticado por Guillermo Padilla Montiel, de la asociación civil Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa.

"Esto nos está diciendo a nosotros que el vicefiscal no quiere enfrentarse a la realidad que la estamos mostrando, y no quiere ser cuestionado por los medios de comunicación. No vemos justicia por parte de la Fiscalía", expresó.

En Palacio Municipal, esperaban ser atendidos por el Alcalde Chapman o el secretario del Ayuntamiento, y aunque habían anunciado que irían, encontraron el recinto desértico.

El empresario, activista y ex regidor independiente, Luis Felipe Villegas Castañeda, señaló que varias organizaciones de las que integran el 'Movimiento por Ahome' han pedido audiencia con el Presidente Municipal, y no han sido atendidas, y consideró que eso significa que al Alcalde no le interesa el diálogo.

"Una de las preguntas que yo venía hacerle al Presidente es si ya le interesaba el tema de los drenajes, si ya estaba en su agenda prioritaria, porque cuando yo estuve al frente de la Junta de Agua Potable, él no asistió a ninguna reunión del Consejo", comentó.

"Echan las campanas al vuelo por una inversión que va a hacer el señor Gobernador, de 120 millones de pesos, pero se ocupan más de mil millones de pesos para resolver los temas de drenaje sanitario y pluvial en la ciudad. Entonces, estamos hablando de que se va a invertir el sólo el seis por ciento de lo que se requiere", apuntó.

Al no haber sido atendidos por las autoridades, adelantaron que recurrirán a otras instancias, a un nivel superior del municipal.