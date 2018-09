PESCA

Salen pescadores de Guasave con marejada y se accidentan

En el inicio de capturas de camarón en altamar se presentaron dos incidentes, sin saldos trágicos que lamentar

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Accidentado inicio de capturas de camarón en altamar tuvo este municipio, ya que debido a las fuertes marejadas dos embarcaciones menores se accidentaron.

Raúl Leal Félix, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Guasave, confirmó ambos incidentes en los que por fortuna no hubo decesos ni lesionados.

“Sí tuvimos dos incidentes pero no pasaron a mayores, uno fue en Boca del Río, los demás compañeros los recogieron, les dieron salvataje y sacaron el equipo también”, expresó.

El dirigente pesquero explicó que la panga en la que iban tres pescadores golpeó las piedras en la zona de las escolleras de la Boca del Río cuando pretendían salir a altamar, debido al fuerte oleaje generado en el Mar de Cortés por una zona de inestabilidad.

El otro incidente ocurrió en altamar, con tres cooperativistas de El Huitussi que tuvieron problemas en altamar, sin embargo, fueron rescatados por un barco pesquero, que los traslada al puerto de Topolobampo, con todo y equipo.

Leal Félix indicó que no recibieron avisos del cierre de la navegación, por lo que algunos pescadores se aventuraron a salir en este primer día de pesca en altamar, aunque la mayoría sr quedó en tierra.

“Salieron muy poquitos, la mayoría está en tierra, porque está muy fuerte la lluvia y hay mucha marejada y la recomendación es que se extremen precauciones, que si es posible no se muevan hoy, que esperen a que mejoren las condiciones porque no queremos accidentes, no hay camarón que valga más que la vida”, enfatizó.

Leal Félix dijo que entiende el desespero de los pescadores debido a que la zafra en bahía ha sido mala en estos días, pero con mejores mareas esperan que mejoren.