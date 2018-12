Salida de General de la SSP no afectarÃ¡ estrategia de seguridad en Sinaloa, advierten

Salida de General de la SSP no afectará estrategia de seguridad en Sinaloa, advierten

Para Roberto Soltero Acuña, analista político, aunque haya cambios en el mando de la Secretaría de Seguridad Pública, la estrategia continuará implementándose por cómo operan los militares

Karen Bravo

A pesar de los cambios en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no se cambiará la estrategia ni afectará este rubro, opinó el analista político, Roberto Soltero Acuña.

“No lo creo porque, básicamente, todos los militares siguen un patrón y es el patrón de mando y de obediencia, entonces ellos van a actuar de acuerdo con los planes trazados en la propia Secretaría de la Defensa Nacional, porque ellos tienen el pulso de la seguridad en todo el país”, dijo.

Este sábado el Gobierno del Estado dio a conocer la renuncia de Fermín Inocente Hernández Montealegre, quien duró en el cargo apenas cuatro meses.

Soltero Acuña explicó que los cambios en la SSP de Sinaloa podrían responder a la agenda que tiene marcada la Sedena.

“Obedece a decisiones tomadas en los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de tal manera que ellos van a ver su estrategia para Sinaloa, en la designación harán una propuesta que el Gobernador cubrirá”, expresó.

El nuevo mando a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, también será un militar en retiro, por la estrategia que tienen marcada para Sinaloa, opinó Soltero Acuña.

“El nuevo Secretario buscará incidir en las políticas de seguridad pública, especialmente en Sinaloa por lo que representa, por el alto grado de violencia, de inseguridad, pero sobre todo por el propio fenómeno que nos aqueja desde hace varios años”, comentó.

La renuncia de Hernández Montealegre se debe a que fue nombrado jefe de inteligencia en la Sedena, según informó el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“Los militares no se mandan solos aún cuando estén en retiro, siempre son propuestas que hacen la propia Secretaría de la Defensa Nacional, así que no hay que preocuparse, además pues los planes que se tienen se seguirán manejando hasta en tanto no varíen en función de las nuevas decisiones que se tomen”, opinó Soltero Acuña.

Tras la renuncia de Hernández Montealegre, el Subsecretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo quedará como encargado de despacho.