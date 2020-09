Salinas abrazó a intelectuales. Así se creyeron que ellos tenían peso en las decisiones: Tatiana

Hoy hay campañas similares para desacreditar al mandatario, de acuerdo con la excoordinadora de campaña presidencial del tabasqueño

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Carlos Salinas de Gortari atrajo a los intelectuales durante su sexenio, y así fue que estos creyeron que tomaban parte de las decisiones importantes en el país, dijo hoy Tatiana Clouthier Carrillo, quien coordinó la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a la época de Salinas de Gortari. Con Salinas no podemos olvidar que hubo un momento en que él de una manera sutil empezó a atraer a los intelectuales, empezó a dar becas y a tener acercamientos. Fue una manera sutil de callar a algunos de ellos. Algunos de ellos se sentían que tomaban parte de las decisiones. Creían que la cultura e intelectual creció con él. La práctica fue utilizada por Salinas para que críticos dejaran de ser críticos”, dijo Clouthier Carrillo durante una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores del programa “Los Periodistas”.

Tatiana Clouthier dijo que hoy, a dos años del triunfo en las urnas, continúa la campaña de noticias falsas para desacreditar al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy se hace presente a través de Frena. Se ve en algunos videos. Es fundamental que entendamos que no estamos en contra de la crítica. no se vale tirar la piedra y esconder la mano. No se vale aventar tuit y que lleve una serie de acompañantes en los que se maneja información a medias. Parece que son formas para engañar a la población”, señaló la Diputada.

“Es la misma tónica. La misma narrativa. No han podido entrar en una narrativa nueva. Dejaron sembrada semilla. Esa semilla de los que eran jóvenes y ahora empiezan a asustarse. Les dicen que es momento de recuperar el voto. Algo de lo maravilloso que enseñó Andrés fue politizarnos. No se vale la difamación ni engañando a la gente con la narrativa. Ahora quieren hacer responsable al Presidente de algo que apareció en el mundo”, añadió.

Fueron varios grupos, integrados por “hombres de negocios muy poderosos e intelectuales influyentes”, los que operaron para frenar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, dice la Diputada Tatiana Clouthier en el libro Juntos Hicimos Historia. En el capítulo El manejo de la crisis, Clouthier Carrillo explica que los protagonistas de la “guerra sucia” buscaban conservar los privilegios que les habían dispensado los gobiernos priistas y panistas.

Una de las ofensivas a las que refiere la excooordinadora de la campaña electoral de López Obrador en 2018 fue lanzada por Germán Larrea Mota Velasco, director ejecutivo de Grupo México, quien habría contratado por 70 millones de pesos a Francisco Ortiz para destruir la campaña de AMLO.

Otro de los frentes de ataque, indica Tatiana en el libro, estuvo comandado por Agustín Coppel, de Grupo Coppel, “quien encargó a su amigo, el ex Diputado panista Jesús Ramón Rojo Mancillas que coordinara los esfuerzos para habilitar una oficina de “inteligencia” que tuviera como objetivo frenar el avance de López Obrador”. Si la estrategia requería denostar al candidato, se haría, expone Clouthier en el texto. El propio Coppel se habría reunido con Enrique Krauze “para encargarle preparar contenidos intelectuales más refinados”, de acuerdo con la autora de Juntos Hicimos Historia.

El 18 de marzo, Ricardo Sevilla Gutiérrez, editor y literato, reveló, en un texto publicado en AristeguiNoticias, que fue reclutado por Krauze para formar parte de “la trama con la que se intentó descarrilar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador”. Krauze dijo que las afirmaciones eran mentiras.

Durante la campaña, abunda Clouthier, también se operó con el sitio PejeLeaks, en el que se subían “contenidos que adolecían de soporte periodístico”.

