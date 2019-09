Salinas Pliego tenía vínculos con empresas beneficiadas con la venta de Fertinal a Pemex: WSJ

Según el artículo, el dueño de TV Azteca está ligado con entidades en Europa que poseían una porción importante de acciones de Grupo Fertinal; el empresario negó tener participación en ellas

Animal Político

El empresario Ricardo Salinas Pliego tiene vínculos financieros con empresas que se beneficiaron cuando Pemex compró la planta de fertilizantes Fertinal, que resultó un mal negocio para la petrolera y un escándalo de corrupción, por su sobrecosto millonario, reportó The Wall Street Journal (WSJ).

La Secretaría de la Función Pública y el propio Pemex dieron a conocer en 2018 que la compra de Fertinal había representado una pérdida o daño al erario de 193.9 millones de dólares.

Según el artículo, al citar documentos internos y gente familiarizada con el tema, Salinas Pliego está vinculado con entidades en Europa que poseían una porción importante de acciones de Grupo Fertinal.

Entre ellas está una compañía con sede en Suecia, llamada NPK Holding AB, que tenía 24.4% de las acciones de Fertinal al momento de la venta a Pemex, y otra empresa con domicilio en Bélgica, Base Rock BVBA, que tenía 4.5% de acciones.

Y además el Banco Azteca, también de Salinas Pliego, financió a dicha empresa, cuando tenía problemas de deuda, previo a que fuera comprada por el gobierno de México.

En el libro blanco de Pemex, sobre el periodo de 2015 a 2018 y la compra de Fertinal, se menciona el dato de que “NAFIN, BANCOMEXT y Banco Azteca otorgaron a Grupo Fertinal, S.A. de C.V. $425.8 mdd con la finalidad de que liquidara adeudos. Dichos préstamos serían pagaderos en 16 años”.

El WSJ recordó que hasta ahora no ha habido alguna acusación formal en contra de Salinas Pliego, por el caso de presunta corrupción que dejó pérdidas para Pemex.

Salinas Pliego, señaló el medio, ha negado ser accionista de Fertinal, que estaba técnicamente en bancarrota cuando Pemex la compró, y ha dicho que su intervención en el caso solo fue cuando Banco Azteca prestó a Fertinal 406 millones de dólares.

Otro punto que refiere el medio internacional en su reporte es que Ricardo Salinas Pliego es un “aliado” del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque también apunta que no hay nada que indique que el mandatario federal supiera de los vínculos del empresario con las entidades o empresas que tenían acciones de Fertinal.

El 5 de marzo, ya con el gobierno de López Obrador, la nueva administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia penal relacionada con la adquisición de Fertinal.

Salinas Pliego, explicó WSJ, rechazó dar una entrevista sobre lo señalado en su reportaje.

“Luciano Pascoe, portavoz de Grupo Salinas, describió a Fertinal como una historia de éxito y refirió que el conglomerado de Salinas Pliego ‘no participó’ en la compañía más allá de los préstamos de Banco Azteca. Dijo que el Sr. Salinas no tenía una participación en NPK Holding ‘a título personal'”.

AMLO sostiene a Salinas Pliego en consejo asesor y duda de WSJ

El Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió públicamente no remover de su consejo asesor empresarial a Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México y amigo personal, después de que fuera señalado por The Wall Street Journal por sus posibles vínculos con el fraude de la planta chatarra Fertinal, vendida a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El presunto vínculo de corrupción de Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca y de Banco Azteca, fue denunciado por The Wall Street Journal y antes, por la revista Proceso.

De acuerdo con ambos medios, este empresario se habría beneficiado con una operación fraudulenta de la que se acusa además a Emilio Lozoya y a Alonso Ancira, conocido como “El Rey del Acero”, dueño de Altos Hornos de México SA (AHMSA), quien está en calidad de preso en España.

Por este mismo caso, Emilio Lozoya Austin, ex director de la petrolera mexicana, es prófugo de la justicia y se le busca en varios países para que responda por posible fraude.

Salinas Pliego, de acuerdo con ambos medios, también se benefició con esta estafa al Estado mexicano. El Presidente fue cuestionado al respecto esta mañana por la prensa durante su habitual conferencia matutina.

– ¿Usted reconsideraría que este empresario formara parte de su consejo asesor o los convenios que tiene con Banco Azteca para bajar los recursos de los programas sociales?

–No –interrumpió el Presidente.

-- ¿dados los posibles vínculos de corrupción?

–No –insistió el Presidente.

“Como tú lo estás expresando: son ‘presuntos vínculos’. Usaste bien la palabra ‘posible’. Como ‘presunto’, o sujeto a investigación. Ni siquiera lo está atendiendo una autoridad. Creo que hay una denuncia, pero todavía no se le ha dado curso. Nosotros no podemos descalificar a nadie por anticipado. No puede haber juicios sumarios y menos hacerlo aquí, porque tomaría yo partido y afectaría la dignidad de las personas y eso no se puede hacer”, dijo.

“Y no me importa que lo haya dicho el Wall Street Journal, porque yo los he padecido diciendo mentiras. No porque sea el Wall Street Journal".