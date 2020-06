Â¿Salir, ahora? La ciencia nos pone en el punto mÃ¡s alto de contagio, dice Porfirio MuÃ±oz Ledo a AMLO

¿Salir, ahora? La ciencia nos pone en el punto más alto de contagio, dice Porfirio Muñoz Ledo a AMLO

Las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo ocurren en el día 16 de la nueva normalidad, misma fecha en la que México ha superado las 18 mil muertes por el Covid-19

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– Porfirio Muñoz Ledo, Diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se expresó en desacuerdo con algunas de las declaraciones que formuló Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, sobre la pandemia de COVID-19.

“Coincido en que llegó al poder con el ‘apoyo de las mayorías’, pero este no es un asunto electoral o de consulta pública. Ciertamente lo fundamental es que ‘no se dispare el contagio’; pero no en que ‘ya se domó la pandemia’”, escribió Muñoz Ledo en Twitter.

“Las investigaciones científicas nos colocan en el punto más alto de contagios junto con la India, Sudáfrica, Brasil y otros países de América Latina”, agregó.

Las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo ocurren en el día 16 de la nueva normalidad, misma fecha en la que México ha superado las 18 mil muertes por la COVID-19.

El 14 de junio, López Obrador consideró que México ya pasó lo más difícil del nuevo coronavirus, por lo que ahora toca a los ciudadanos regresar a las labores de manera responsable y recobrar “nuestra libertad”.

“Estamos dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia del coronavirus, no es echar las campanas ni cantar victoria, pero ya pasó lo más riesgoso”, dijo el Presidente a través de un video. “Ahora, como ya sabemos cómo cuidarnos, vamos a realizar nuestras actividades, no (debemos) tener miedo porque ya sabemos que debemos mantener la sana distancia. Esto ya es asunto de nosotros, ya que no sean las autoridades las que recomienden. Sin miedos ni temores vamos a recobrar nuestra libertad con la premisa de que ya aprendimos”.

A propósito de eso, Muñoz Ledo opinó: “Nos invita a ‘recobrar nuestra libertad’, aunque estimo que no la hemos perdido sino que debemos ejercerla con responsabilidad, solidaridad y en acatamiento a las normas establecidas. También el llamado a que ‘actuemos con criterio’, pero no el nuestro, sino el de las autoridades competentes”.

“El exhorto a ‘no quedarnos inmovilizados en nuestras casas’ parece prematuro, ya que los médicos aconsejan lo contrario. No salir en lo posible de los domicilios y cuidar en esta fase a los más vulnerables: los niños”, agregó el Diputado.

“Un sabio contemporáneo escribió: ‘nunca fui tan libre que cuando estuve en prisión’, ya que sólo perdí ‘el hábito de las caminatas y el contacto físico con la gente’”, agregó.

Las autoridades sanitarias de México confirmaron este martes 4 mil 599 nuevos contagios y 730 muertos por la COVID-19 con lo que el país acumula 154 mil 863 casos y 18 mil 310 decesos desde que comenzó la pandemia en febrero pasado.

El histórico político izquierdista Porfirio Muñoz Ledo es de los pocos diputados del oficialismo mexicano que se atreven a criticar en público al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A sus 86 años, tiene claro que no es un “borrego” y que nadie lo va silenciar.

“No soy discordante, soy opinante. En muchas de sus iniciativas estoy de acuerdo, pero hay algunas en las que no lo estoy y no me voy a callar en ningún momento ni en ninguna circunstancia”, expresó en mayo en entrevista con EFE el Diputado, quien teme que la crisis de la COVID-19 deje en jaque el proyecto político de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante que ayudó a fundar.

