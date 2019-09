Salma Hayek asegura que protege a MÃ©xico

Salma Hayek asegura que protege a México

Con mariachi, la actriz y productora veracruzana celebra el estreno de su serie Monarca en este país

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ La actriz, productora y empresaria veracruzana Salma Hayek estrenó en México su serie Monarca, una coproducción con Lemon Films y Netflix y, aprovechó para aclarar que ama a su país y que si no publica mucho de los que le duele acerca de lo que sucede en México es justo porque quiere proteger su imagen.

“Atraigo atención a los problemas que nos pueden afectar en el turismo, con personas que están tratando de invertir en México y muchas otras cosas, con la imagen del país, no es que no ponga más en las redes sociales, porque no me interesa mi país, sino porque es mi manera de protegerlo”, enfatizó.

En cuanto al tema de las mujeres y los feminicidios, la productora hizo un llamado a todas, para que se mantengan unidas para hacer frente a las injusticias de las que son objeto y una vez más alzó la voz para que este país encuentre su grandeza y superé la ola de violencia que sufre.

“Los feminicidios son una cosa horrible, lleva pasando muchos años, pero por lo menos ahora lo estamos haciendo notar, lo hablamos y veo que las mujeres están unidas, eso es algo positivo y hay que tratar de encontrar esa visión en todo y no darnos por vencidos”, señaló Salma, de acuerdo a almomento.mx.

En cuanto al machismo en México, la actriz mencionó que a pesar de que en algún momento fue víctima del machismo en su país, hoy todas las puertas están abiertas para recibir su trabajo como productora en Ventanarosa.

La actriz invitó al mariachi al escenario y los presentes en el recinto del Centro Histórico disfrutaron de ver a Salma, así como a Osvaldo Benavides, Irene Azuela, Juan Manuel Bernal y Rosa María Bianchi, reunidos en torno a los músicos bailando y cantando México lindo y querido, antes de que se exhibiera el primer capítulo de la serie con la que Hayek quiere mostrar un México moderno y cómo el poder corrompe.

Monarca es una serie en la que participa Ventanarosa, casa productora de Hayek, y gira en torno a una familia cuyo imperio tequilero y hotelero es manejado por hombres, con ciertos rasgos de corrupción.

La serie estará disponible en la plataforma de streaming este 13 de septiembre.