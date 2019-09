Salma Hayek, la actriz mexicana que probÃ³ suerte en Hollywood y triunfÃ³, cumple 53 aÃ±os

Salma Hayek, la actriz mexicana que probó suerte en Hollywood y triunfó, cumple 53 años

Salma nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz. La actriz buscó las formas de salir adelante con su carrera abriéndose paso el Hollywood

Sinembargo.MX

02/09/2019 | 11:20 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– A Salma Hayek le dijeron, primero, que si dejaba las telenovelas en México y se iba a Estados Unidos no tendría éxito. Una vez que se hizo de un lugar en Hollywood le aseguraron que dejaría de tener trabajo cuando cumpliera 30 años, pero la actriz se sobrepuso a esos pronósticos y se encuentra en uno de sus mejores momentos.

La propia Salma, quien cumple hoy 53 años, lo explicó así en una entrevista para Rhapsody en 2017:

“Nunca antes había tenido tanto trabajo. Siempre te aconsejan que ahorres dinero porque todo se habrá acabado para ti cuando cumplas los 30. Pero también me dijeron que nunca conseguiría trabajo en Los Ángeles porque era mexicana y tenía acento. Ahora tengo 50 y estoy trabajando más que nunca antes. Los mejores personajes son de mujeres de treintaitantos para arriba. Como actriz, son más interesantes. Ahora me he librado por fin de la etiqueta de sex symbol”.

Y aunque han pasado dos años de esa charla, Salma sigue vigente en la Meca del Cine con varios proyectos.

No sólo viajó a Croacia hace algunos meses para filmar la segunda parte de The Hitman’s Bodyguard, también fue elegida para actuar junto a Owen Wilson en Bliss, una película de Amazon Prime Video.

Salma se transformó en una vagabunda llamada Isabel, quien está convencida de que el mundo contaminado y roto en el que vivimos no es verdadero, sino una simulación de un mundo “real” hermoso.

Entre todos sus proyectos en cine hay uno que, sin duda, destaca y es la incursión de la actriz mexicana en el Universo Marvel.

“Estoy muy emocionada de añadirme a la familia Marvel como Ajak la madre de todos los Eternos. Antes era el padre de todos los Eternos, pero chicas… ESTE es nuestro momento”, escribió la actriz para hablar de su papel en la película en la que compartirá créditos con Angelina Jolie y Richard Madden.

LA EDAD

Salma Hayek ha sido al abierta al hablar de sus años y después de cumplir 50 aseguró que la peor parte de envejecer no eran las arrugas sino que ya no podía leer sin la necesidad de lentes.

La actriz ha declarado en varias ocasiones que no ha usado botox y tampoco se ha sometido a alguna cirugía estética. “No uso botox, ni peelings, ni rellenos”, declaró hace un par de años la actriz, quien dijo que el secreto detrás de su imagen era usar cremas con un ingrediente especial: tepezcohuite.

“No creo en el botox porque hace que tu cara no se mueva y es algo que tienes que hacer por el resto de tu vida, y cada vez te lo tienes que hacer más y más”.

Detrás de su decisión de no someterse a tratamientos estéticos extremos, Salma comentó:

“Mira, si hubiera algo que pudieras hacer para mantenerte luciendo bien, yo lo haría. Pero estoy enamorada de mi esposo, y quiero lucir como una mujer hermosa a los 70. Quiero que él me vea y piense, ‘Ok, mi mujer ha envejecido, pero aún hay belleza ahí’”.

Y justo sobre su esposo, el millonario francés Henri-Francois Pinault, Salma reconoció que a veces le cuesta trabajo ser disciplinada en cuanto al ejercicio y la alimentación.

“A veces digo ‘¡tengo 50 años! ¿Por qué tengo que verme bien? ¡Ya tengo a mi chico! Pero tampoco quiero perder al chico”.

Salma y Pinault se casaron hace una década y son constantes las muestras de amor de la actriz hacia él.

Apenas el pasado abril, Salma ofreció un consejo para las casadas. ¡Por favor no toque a los animales, pero asegúrese de tocar a su marido! #zebra #brijuni”.