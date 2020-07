Salud alerta sobre uso excesivo de tablets y celulares en menores

Noroeste / Redacción

Desde alteración en el sueño, alteración emocional como el déficit de atención , psicosis, ansiedad, problemas de conducta o depresión por los contenidos que pueden llegar a ver en dispositivos como celulares y tabletas, son algunos de los riesgos en la salud de los pequeños que usan de manera excesiva las pantallas, alertó la doctora Perla Janeth Lizárraga Rodríguez, Subdirectora de Promoción de la Salud.

Además informó que existe un riesgo inminente en el uso excesivo de estos dispositivos en menores a la emisión de radiación que el niño se expone, pues los niños son más sensibles a estos agentes de radiación como luz led lo que puede atraer daño en los ojos y otras enfermedades como el cáncer.

Indicó, que ante los diversos riesgos y cambios negativos que pueden tener los menores por el uso excesivo de celulares y tabletas o pantallas en lo general, la Secretaría de Salud NO recomienda para nada el uso de los mismos, sin embargo, mencionó que se puede llegar a permitir tiempos limitados de acuerdo a los grupos de edades.

“Realmente no es para nosotros nada recomendable incluso la OMS no recomienda, un niño menor de 2 años nunca debe de usarlo, de 2 a 5 años debe de tener racionado a no pasar de 30 minutos al día, 5 y 12 años no deben de usarlo más de 1 hora, mayores de 12 años hay que vigilar el uso y restringirlo a un uso máximo de 2 horas al día, puede afectar en habilidades sociales, escolar, etc.”, recomendó.

Asimismo, agregó que en general no es recomendable porque primero los dispositivos electrónicos le impiden socializar al niño de una manera natural, se vuelve un adicto a los estímulos que el aparato le puede otorgar, además que lo vuelve sedentario y cuando no está con la tableta puede estar ansioso, por jugar por hacer actividades en el dispositivo.

Agregó que el descanso no será el óptimo, y por supuesto se puede exponer a información que puede no estar de acuerdo a su edad y nivel de comprensión.

“La SS, recomendamos estar al pendiente primero de lo que se ve en los menores halando de los niños de 12 años y evitar a toda costa en los menores grupos de edad darle su dispositivo electrónico, sabemos que en estos tiempos es difícil controlar a los niños pero por favor ofrézcales otras actividades, los niños menores de dos años no deben de estar frente a una pantalla, no deben de utilizar los dispositivos electrónicos, mayores de dos años en delante de preferencia no, si de plano no tiene otra opción limítelo por favor a los tiempos recomendados para que el menor no se vea afectado”, señaló.

Reiteró que el uso desmedido en pantallas, puede generar psicosis, algún problema de conducta o depresión por los contenidos que pueden llegar a ver, conductas agresivas, los niños pueden volverse violentos y ansiosos por utilizar el dispositivo.

Es así que, exhortó a padres de familia a buscar un crecimiento sano del niño, ofrecer estímulos naturales en el caso de grupos de edades menores de 5 años con juegos, tocar agua, texturas, dibujar, pintar con gises, manejar plastilinas, crear experimentos caseros con harinas y colorantes vegetales, entre otras ideas que generan un sano desarrollo en sus cerebros.

Recordó que si bien actualmente por los tiempos que se enfrentan no se recomienda salir si no es necesario hacerlo, se pueden realizar diversas actividades en mayores de 5 años como juego de pelota, actividad en el patio, juegos de mesa, lectura, entre otros buenos y mejores hábitos que lleven al infante a una sana crianza.