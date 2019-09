Salud descarta alarma por dengue

Pero busca deshacerse de mosquitos molestos

José Abraham Sanz

En Sinaloa, la Secretaría de Salud no tiene una alerta o alarma epidemiológicas por enfermedades transmitidas por el mosquito, puesto que sólo cuentan con 30 casos en esta temporada de lluvias, sin embargo sí mantienen trabajos preventivos y para deshacerse de los mosquitos molestos, dijo el doctor Efrén Encinas Torres.

El titular de la Secretaría de Salud dijo que recientemente regresó de Pachuca, Hidalgo, a donde asistió al Consejo Nacional de Salud, en donde se informó que a nivel nacional, el problema del dengue tampoco tiene alerta.

“... al momento no tenemos ninguna alarma o alerta epidemiológica en el estado, seguimos alrededor de 30 casos, efectivamente la zona con mayor prevalencia es la zona sur del estado, particularmente del municipio de Escuinapa, con alrededor de 19 casos, se explica en parte porque es una zona donde hay una población migrante importante”, señaló.

“Por fortuna nosotros no tenemos ningún caso de muerte a la fecha, y ahí es donde sabemos y vemos que la población sí nos escucha y participa a las llamadas y convocatorias que hacemos para las acciones de prevención y promoción a la salud”.

El Secretario de Salud agregó que han logrado trabajar en una coordinación importante con los municipios para estos trabajos de coordinación.

“... hacemos sinergia en participación, junto a las fumigaciones, no estamos haciendo fumigaciones a destajo, porque no está indicado, sino es la aplicación de unitrampas, fumigaciones dirigidas, para aquellos núcleos de población y recordarles que el mosquito que habitualmente se presenta por las lluvias, de manera rápida, es el Culex, los bobitos que les decimos vulgarmente hablando y que, bueno, no generan dengue, ni zika ni chikungunya”, agregó, “pero sí molestias”.

“En ese sentido estamos accionando, llevamos prácticamente en las diferentes jurisdicciones, las seis que tenemos en el estado, de manera específica bajo la coordinación de los municipios, hemos estado haciendo las medidas de prevención”.