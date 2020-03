Salud federal confirma la primera muerte por Covid-19 en México

Se trata de un hombre de 41 años que padecía los síntomas desde el pasado día 9 de marzo y además tenía diabetes

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo)._ La Secretaría de Salud confirmó anoche que en México murió la primera persona con Covid-19. Se trata de un hombre de 41 años.

"Inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes. El Secretario de Salud expresa sus condolencias a sus familiares. Descanse en paz", escribió en Twitter.

Antes de que se confirmara, una mujer dijo a medios que su esposo, de 41 años, había perdido la vida después de que supuestamente le diagnosticaran Covid-19 en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México.

Hoy en Mexico falleció la primera persona con #COVID19. Inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes. El Secretario de Salud expresa sus condolencias a sus familiares. Descanse en paz. — SALUD México (@SSalud_mx) March 19, 2020

Adriana, procedente del Estado de México, denunció que desde las 15:00 o 16:00 horas se le notificó la muerte de su marido. Al principio aseguró que le habían dicho que el hombre tenía Covid-19. Luego cambió la versión. Señaló que no sabía si era un paciente con Covid-19. Los doctores le dijeron que tenía una neumonía.

"Ni siquiera por teléfono nos estuvieron monitoreando", comentó sobre la estancia de su esposo en el INER.

"Los partes médicos era muy confusos", agregó.

“Los hospitales no tienen absolutamente nada, todo tenemos que andarlo comprando", se quejó ante medios. A ella no le hicieron la prueba, afirmó, porque "está reservada para las personas que tienen problemas realmente graves".

El paciente, residente del Estado de México, ingresó hace cinco días al INER.

"Ellos me decían que sí (tenía Covid-19) pero nunca me enseñaron nada de papeles. Nunca me enseñaron nada. Ellos me afirmaron que ya lo tenía. A mi primero me lo manejaron como una neumonía por influenza", señaló ante el micrófono de reporteros que esperaban afuera del nosocomio.

Hasta el momento no ha tenido acceso al documento que confirma su deceso, pero aseguró que tenía diabetes y que la explicación de los médicos fue falla de todos los órganos.

Los casos aumentan en México

México superó ayer los 100 casos confirmados de coronavirus entre el martes 17 y el miércoles 18 de marzo, informaron autoridades. Llegó a 118.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, detalló que hay 314 casos sospechosos en el país. 787 más han sido descartados.

Nueve por ciento de los infectados ha requerido ingresar a un segundo nivel de hospitalización, para continuar con el proceso de aislamiento, indicó desde el Palacio Nacional.

La Secretaría de Salud explicó que 59 por ciento de las personas con Covid-19 en México son hombres. El 89 por ciento de los casos se encuentran en estatus ambulatorio, 7 por ciento están estables y 2 por ciento graves.

Las autoridades hay solicitado solicitaron que la gente que está en cuarentena no se quede todo el día viendo la televisión. Solicitaron que se realice actividad física.

A nivel mundial, hasta ayer suman 191 mil 127 casos confirmados de coronavirus. 81 mil 116 se encuentran en China, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, citados hoy por la Secretaría de Salud.

