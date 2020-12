Salud inicia campaña intensa contra el dengue en Guasave

No todo es Covid-19, por lo que no se debe bajar la guardia contra otras enfermedades para evitar una 'sindemia' que colapse el sistema de salud, dice Efrén Encinas Torres

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- La Secretaría de Salud, en coordinación con el Ayuntamiento de Guasave, alianzas de transportes y centros de rehabilitación, inició una campaña intensiva de limpieza para destruir en más de 100 colonias reservorios del mosco transmisor del dengue.

Al poner en marcha dicha campaña, Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud de Sinaloa, expuso que mientras se vive en Sinaloa, México y el mundo una pandemia histórica, no se pueden descuidar otras enfermedades.

“No todo es Covid, hay otro tipo de enfermedades que constituyen también problemas de salud pública y que no queremos que se junten dos o tres más con el Covid y se haga lo que se denomina una ‘sindemia’ y nos colapse el sistema de salud, que hasta el momento no ha llegado y no va a llegar”, confió.

El funcionario estatal detalló que si bien es cierto el dengue es una enfermedad que este año no ha estado tan fuerte en Sinaloa como en otros estados, no van a bajar la guardia.

“Sinaloa lleva alrededor de 700 casos, nada que ver con otros estados que tienen 15 mil, 20 mil casos, pero no podemos bajar la guardia, así como no lo estamos haciendo para Covid, tampoco para dengue podemos permitirlo. No tenemos ningún caso de zyka y ningún caso de chikungunya y esto ha sido gracias al trabajo solidario de todos”, destacó.

Encinas Torres subrayó que de los aproximadamente 700 casos de dengue de Sinaloa, la mitad han sido detectados en municipios del sur de la entidad y en el caso de Guasave suman apenas ocho.

Aseveró que en Sinaloa se han recogido más de 3 mil toneladas de cacharros, acotando la posibilidad de que se reproduzca el mosco vector aedes aegypti.

“Es una jornada de saneamiento ambiental que implica la descacharrización y el control químico a través de fumigación, pero la tarea más importante es la eliminación de los criaderos a través de las medidas de sacar todo lo que no debemos de tener en nuestro patio o nuestra casa”, expuso.

En esta campaña participan alianzas transportistas con más de 20 camiones de volteo, personal del Ayuntamiento, voluntarios de centros de rehabilitación y trabajadores de vectores de la Jurisdicción Sanitaria 2.