Salud llama a mazatlecos a descacharrizar sus casas y patios

Se resisten habitantes a tirar objetos que son potenciales criaderos del mosco transmisor del dengue, señala el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 6

Alma Soto

Durante los meses de confinamiento por la pandemia de Covid-19, las personas empezaron a acumular más cacharros y el mosco aedes aegypti, transmisor del dengue, crece en los cacharros de los domicilios.

“Es importante que la gente saque, que no se 'enamoren', que se “desenamoren” de los cacharros, porque nos ha tocado que vamos y no quieren sacarlos”, manifestó Andrés Sidhartha Hindú Pérez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 6.

Reconoció que este año se están presentando más casos de dengue, pues por el aislamiento por el coronavirus, no se tenía el 100 por ciento del personal que se resguardó por vulnerabilidad, no se realizaron todas las acciones de prevención, aunque sí se trabajó.

Dijo que en estos momentos hay 252 casos confirmados de dengue en Mazatlán, 212 en Escuinapa, 87 en El Rosario, 9 en Concordia, y 2 en San Ignacio, municipios que forman parte de la Jurisdicción Sanitaria 6.

Hindú Pérez pidió a la población que, ante cualquier síntoma, acudan a los Centros de Salud, que no se automediquen, y si van a la consulta privada, que soliciten al médico que informe para que se registren todos los casos.

“La gente se pregunta si estamos o no trabajando, sí lo estamos haciendo, tenemos una plataforma nacional y una estatal, estamos en coordinación con los municipios para trabajar en conjunto, y necesitamos que la población nos informe, si no lo hace, lógicamente no podemos iniciar acciones de promoción y prevención y control y eliminación de criaderos”, manifestó.

Si no se tiene el registro en la plataforma nacional, dijo, no les llegan los recursos para establecer las acciones, porque es una emergencia epidemiológica. Hay recursos material y humano, pero no económico, y tampoco se pueden hacer los cercos epidemiológicos.

El funcionario de Salud dijo que la semana antepasada se hicieron tres jornadas de descacharrización en Mazatlán, y la semana pasada en Escuinapa y El Rosario, en total, en los tres municipios, se recolectaron más de 200 toneladas de cacharros.

“Se hizo un trabajo en conjunto, de promoción de la salud por parte de las brigadas de la Jurisdicción Sanitaria 6, y las autoridades municipales para participar e invitar a la población a que sacaran sus cacharros”, comentó.