Salud: Los casos de coronavirus en MÃ©xico se mantienen en 5; los sospechosos reducen de 39 a 26

Salud: Los casos de coronavirus en México se mantienen en 5; los sospechosos reducen de 39 a 26

La Secretaría de Salud ha confirmado sólo cinco casos de personas con coronavirus.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, (SinEmbargo).– La cifra de personas con coronavirus en México se mantiene en cinco, mientras que los casos sospechosos se redujeron de 39 a 26, informó hoy personal de la Secretaría de Salud.

“Continuamos con cinco casos confirmados, todos ellos importados; en las últimas 24 horas no tuvimos resultado confirmatorio nuevo.​ Se incrementa número de casos negativos, han entrado más casos sospechosos, pero varios se han descartado, hay 112 negativos, y del saldo quedan 26 casos sospechosos, los cuales ya se están analizando”, informó hoy José Luis Alomía, Director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Las personas que hasta ahora tienen el virus presentaron sintomatología leve y sus edades van de los 19 a los 59 años.

El Gobernador de Baja California y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Carlos Mendoza Davis, precisó que mandatarios de otros estados se reunieron con la Secretaría de Salud esta tarde y acordaron acciones para que cada entidad se organice para contabilizar los insumos con los que cuentan los hospitales de cada estado en caso de que el virus se propague.

Tan sólo ayer la Secretaría de Salud informó que se tenía contabilizados 39 casos de personas contagiadas con el virus COVID-19, todos ellos distribuidos en el 88 por ciento del país; mientras que la sólo cinco casos estaban confirmados. Hasta ayer sólo en Guerrero, Nayarit, Campeche y Tlaxcala no se habían reportado casos sospechosos.

SALUD DESCARATA EMERGENCIA

El Gobierno mexicano reconoció ayer que el coronavirus representa una “emergencia nacional”, por lo que ha acelerado la aplicación de recursos para atender esta crisis y sus efectos en la economía.

“No podemos aceptar burocracias. Estamos en emergencia nacional. No podemos estar con que el permiso salió o no salió. El gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado, que por trámite está parado. No podemos aceptar que se pare nada porque estamos viviendo una emergencia”, dijo en conferencia Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Sin embargo, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López–Gatell Ramírez, descartó que México viva una emergencia y opinó que Jorge Alcocer tal vez calificó la situación con esa expresión “por sentimiento”, pues el Consejo de Salubridad General-presidida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador- es la única capaz de declarar una emergencia sanitaria por solicitud de la Secretaría de Salud, pero no lo ha hecho porque la situación no lo amerita.

En ese sentido, López–Gatell Ramírez afirmó que hasta el momento no es necesario suspender concentraciones masivas por ejemplo en playas o lugares turísticos. Por ello, el Gobernador Mendoza Davis invitó a las personas turísticas a seguir viajando a México.

ESCENARIOS DEL CORONAVIRUS

La Secretaría de Salud explicó en conferencia de prensa que las intervenciones de prevención y control en los diferentes escenarios del COVID-19 se dividen según los escenario de importación viral, donde se registran decenas de casos; el de dispersión comunitaria, con cientos de casos: y el escenario epidémico, donde habría miles de casos.

Datos de la Organización Mundial de la Salud difundidos hoy por la Secretaría de Salud muestran que hay 93 mil 90 casos de coronavirus confirmados a nivel mundial.

80 mil 422 de los casos confirmadosse ubican en China y 12 mil 668 en otros países.

En total 3 mil 198 personas han muerto a causa del virus.