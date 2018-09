Salud trabaja al 100% por contigencia en el centro y norte del estado

En el Hospital General de Los Mochis se cierran las consultas externas para reforzar las urgencias

Noroeste / Redacción

20/09/2018 | 12:41 AM

La Secretaría de Salud del estado y su personal trabajan al 100 por ciento ante la contingencia climatológica que afecta a Sinaloa, informó Efrén Encinas Torres.

El Secretario de Salud en la entidad realizó un recorrido por la zona norte del estado, donde supervisó el buen funcionamiento del Hospital General de Los Mochis, quien cerró el área de consulta externa para enfocar todos los recursos humanos y físicos en la atención de urgencias.

Encinas Torres también se reunió con personal de la Jurisdicción, Coepris y vectores, quienes apoyan en la evacuación de los ciudadanos en riego, así como dando atención a quien así lo requiera en los albergues.

El subsecretario de Atención Medica, Víctor Hugo Sánchez Malof, informó que todos los hospitales del estado trabajan, y si bien se captaron algunas goteras en los edificios, éstas no afectan el funcionamiento de los nosocomios.

Pidió a la población no salir de sus hogares, pero en caso de ser necesario acudir por atención medica al hospital más cercano, no importa si es IMSS, ISSSTE o Sector Salud, ante la contingencia se coordinan los esfuerzos para atender a todo el que lo necesite, sea derechohabiente o no.