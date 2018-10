Salvavidas municipales se mantienen en alerta ante amenaza de Willa

Martín Estada, comandante del ESA, dijo que las playas locales están tranquilas y que sus elementos alertan a los bañistas sobre los riesgos del mar

Víctor Torres

MAZATLÁN._ Por el momento y pese a la amenaza del huracán “Willa” que es categoría 5, las playas locales no han sido cerradas a los bañistas, sin embargo, los salvavidas del Escuadrón de Salvamento Acuático se mantienen en alerta en caso de que se registren marejadas, dijo Martín Zúñiga Estrada.

El comandante del ESA comentó que durante la mañana de este lunes no se tenía reportes de personas en las playas y que la marea no estaba alta, por lo que las playas no habían sido cerradas, pero que los elementos a su cargo están listos para retirar a los bañistas en caso de ser necesario.

“Estamos esperando que la marejada suba y haya olas altas para empezar a retirar a los bañistas y declarar las playas cerradas, para evitar que no se metan a bañar”, comentó Zuñiga Estrada.

Además, el comandante de los salvavidas municipales pidió a los bañistas atender las recomendaciones de los salvavidas y que aunque el mar esté tranquilo, no se deben de confiar ya que es impredecible y de un momento a otro la marea puede subir.

“No se confíen si el mar se encuentra así ahorita tranquilo, el mar es impredecible, puede subir la marea y el oleaje en cualquier momento”, expresó.

Zúñiga Estrada mencionó que por el momento las personas que acuden al mar han acatado las indicaciones de los salvavidas y que no ha sido necesario tomar alguna medida preventiva para evitar que se introduzcan al mar.

“Son alrededor de 20 elementos que se encuentran distribuidos en todo lo largo de la zona de playa”, finalizó.