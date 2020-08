Samuel, sinaloense en Albania, pide ayuda para volver a México

El culiacanense emitió un mensaje en redes sociales pidiendo apoyo a sus contactos para visibilizar su problema y que Marcelo Ebrard y la Embajada de México lo ayude a volver a este país. Actualmente se encuentra sin ingresos, y ayuda en un hostal para que lo dejen vivir ahí

Antonio Olazábal

Samuel Reyes se fue hace año y medio a probar suerte a Omán, en un restaurante de comida mexicana, pero las condiciones de trabajo no fueron las óptimas.

Buscó salir de esta nación de la península arábiga, pero se le dificultó por sus reglas laborales. Luego se fue a Alemania a intentar ganarse la vida, pero la pandemia de Covid-19 complicó todo, y hoy se encuentra en Albania pidiendo ayuda para regresar a su tierra, Culiacán.

Samuel escribió a través de redes sociales que necesitaba apoyo para volver a México. En Albania ayuda en un hostal a cambio de un sitio dónde dormir, y se alimenta con lo que le quedó de ahorros y el apoyo de su familia; pero está sin un trabajo, no tiene un ingreso fijo en aquel país europeo.

Las cosas desde el principio no fueron fáciles, en Omán las jornadas de trabajo eran muy pesadas, sin descanso.

Samuel comenta que los derechos laborales no existen en el medio oriente, es por eso que buscó su salida y cuando por fin lo hizo, y cumplió su meta de trabajar en Alemania, la pandemia de Covid-19 vino a arruinar sus planes.

Las cosas en el país germano se complicaron, pero le llegó una oportunidad en Albania, donde igual la pandemia no lo ha podido dejar trabajar, ya que él laboraría en el sector turístico del país europeo, pero al estar restringidas las salidas a lugares de esparcimiento, le es imposible tener un sustento económico en estos momentos.

En su mensaje en redes sociales se muestra desesperado, ya que no se encuentra bien de salud, y desconoce lo que padece.

Samuel pide ayuda a sus contactos para que envíen correos a las autoridades mexicanas para que lo apoyen a su regreso a México. El culiacanense quiere volver a casa, sobre todo porque no tiene ninguna certidumbre de su futuro en Albania.

"Estimados amigos, ustedes me conocen de muchos años como una persona altruista, siempre disponible para ayudar, hoy les pido su apoyo, estoy en Albania enfermo y el tratamiento médico no está funcionando, por favor, envíen correos al embajador de México en Roma y el tuit al canciller Marcelo Ebrard para mi repatriación a México por motivos médicos, el embajador es el doctor Carlos Eugenio García de Alba Zepeda y su mail es cdalba@sre.gob.mx, por favor, necesito su ayuda", se lee en su Facebook personal.

Actualmente vive en Vlorë, localidad de Albania.

"Lo que ocupo es que el cónsul de México en Roma me envíe un correo electrónico con una carta diciendo que necesito entrar a Italia para un vuelo de repatriación a México, que me permitan entrar a Italia para regresarme a México, porque sin esa carta no puedo ingresar a territorio italiano y ya estando en territorio italiano, la embajada tiene que hacer los trámites para repatriarme en un vuelo a México", compartió.