San Antonio Spurs, Phoenix Suns, Dallas Mavericks y Detroit Pistons jugarán en México

CIUDAD DE MÉXICO._ La NBA regresará a la Ciudad de México por sexto año consecutivo con cuatro franquicias que jugarán el 12 y 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México: San Antonio Spurs, Phoenix Suns, Dallas Mavericks y Detroit Pistons.

Ésta es la primera ocasión que cuatro equipos distintos disputarán encuentros en México.

OFFICIAL: The NBA and Zignia Live announced today that The NBA Mexico City Games 2019 will feature the Dallas Mavericks, Detroit Pistons, Phoenix Suns and San Antonio Spurs playing two regular-season games at the Arena Ciudad de Mexico in Mexico City!

“Los juegos de la NBA en la Ciudad de México son una parte fundamental de nuestros esfuerzos para alcanzar y atraer a los aficionados del basquetbol en México y América Latina. Con un récord de cuatro equipos de la NBA que visitan la Ciudad de México la próxima temporada, esperamos un nivel de interés y emoción sin precedentes alrededor de estos juegos y de nuestros eventos comunitarios”, expresó el Comisionado de la Liga, Adam Silver.

Éstos serán los juegos 29 y 30 en tierras mexicanas, y los 9 y 10 de temporada regular que se juegan en suelo azteca. Ningún otro país ha recibido más partidos de NBA que México.

“Es un honor para la organización de los Spurs poder representar al sur de Texas y a la NBA jugando, una vez más, en la Ciudad de México. La relación entre nuestra comunidad y México es importante en muchos niveles. Esperamos una experiencia maravillosa y estamos emocionados de compartir el basquetbol de los Spurs con todos nuestros fanáticos en México”, dijo R.C. Buford, GM de los Spurs.

We’re headed to Mexico in December to take on the @Suns as part of Los Juegos de la NBA Ciudad de Mexico 2019 🇲🇽

Y, como cada año, estos enfrentamientos estarán acompañados de actividades extra duela como el NBA Cares. El último año rehabilitaron una cancha de una escuela secundaria en la Ciudad de México e hicieron campamentos con atletas de olimpiadas especiales.

Entre las estrellas que vendrán están Luka Doncic, Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, Devin Booker, entre otros.

Ambos duelos serán transmitidos por ESPN y Televisa Deportes, así como el NBA League Pass.

