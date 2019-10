San Fernando puede ser el primero de una ola de desalojos, advierten

Más de 22 mil viviendas en Mazatlán han sido abandonadas por constructoras e invadidas en los últimos diez años

Sibely Cañedo

MAZATLÁN.- El de fraccionamiento San Fernando podría ser el primero de una ola de desalojos en Mazatlán. En los últimos diez años aproximadamente, cerca de 22 mil viviendas han sido abandonadas por compañías constructoras y luego ocupadas de manera irregular, advirtió el Movimiento Amplio Social Sinaloense.

Estos números resultaron de un levantamiento que encabezó el ex director de Vivienda y Tenencia de la Tierra, Raúl Carvajal, con acompañamiento del MASS, comentó el activista Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez.

“Esto sucedió porque muchas constructoras se fueron a la quiebra en la crisis financiera de hace unos diez años y dejaron casas abandonadas, muchas veces en obra negra y en litigios con el banco o proveedores”, explicó el líder del MASS, quien pidió al Ayuntamiento actuar para evitar un problema social más grave.

Sugirió instalar un bufete jurídico con abogados del gobierno municipal, que puedan verificar los procesos legales, y de esta manera, prevenir violencia y abusos contra los colonos.

Entre los fraccionamientos donde se ha detectado esta situación, se encuentran Santa Fe, Urbi Villas, Buenos Aires, Santa Teresa, Villa Tutuli, Hacienda del Valle y Las Flores, donde miles de personas viven en las casas con problemática jurídica en las zonas periféricas de la ciudad, principalmente.

Les retira ayuntamiento ayuda a los de San Fernando

Familias desalojadas en fraccionamiento San Fernando el pasado 23 de septiembre dio a conocer que el Ayuntamiento les retiró los apoyos que les había brindado, para que permanecieran afuera de las casas que habitaban para cuidar sus pertenencias.

“Nos quitaron los servicios, los baños, la carpa, también el agua y la luz que nosotros habíamos pagado; además la gente de ellos que se ha metido a cuidar está desmantelando nuestras casas”, lamentó Alexia Navarrete Guzmán, presidenta del comité de colonos.

Navarrete Guzmán insistió en que los vecinos no se niegan a pagar, pero les parece excesivo el cobro de 550 mil pesos por vivienda que les ha ofrecido el propietario, Luis Martín Lozano, de la empresa Servicios Inmobiliarios Edo 25, SA de CV, debido a que ellos han invertido miles de pesos en esos inmuebles, ubicados en la avenida Sol.

Por su parte, el empresario aseguró que de su parte hubo disponibilidad de negociar meses atrás. Incluso, les había dado un precio de entre 250 mil y 300 mil pesos, pero lo rechazaron.

Asegura que muchos de ellos no tienen sus domicilios ahí y no tienen derecho al beneficio de la prescripción positiva, porque no completan el plazo de habitar diez años en ese lugar, el cual se interrumpió con el inicio de un juicio en 2016.

“Ellos se jugaron un volado, creyeron que no iban a ser desalojados, pero perdieron”, apuntó Lozano, quien replicó que no ha habido irregularidades en el proceso, como dicen los afectados.

Por varios días, los desalojados estuvieron a la intemperie afuera de las casas, pero algunos ya empezaron a retirarse y a buscar dónde vivir.

Sin embargo, continuarán la lucha por la vivienda hasta las últimas consecuencias. Incluso, pedirán apoyo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien está por visitar el puerto de Mazatlán en los próximos días.

ANTECEDENTES:

-En 2010, 74 familias llegaron al fraccionamiento San Fernando y ocuparon casas abandonadas por la constructora Inmobiliaria Paga, que las dejó sin concluir y quedó en deuda con una hipotecaria. La cartera vencida ha pasado por diferentes empresas inmobiliarias, con quienes los vecinos no han llegado a un acuerdo de pago, aunque refieren que siempre han tenido voluntad de comprar.

-El 23 de septiembre, se ejecutó la orden desalojo contra 43 familias tras una demanda promovida por la empresa Servicios Inmobiliarios Edo 25 SA de CV.