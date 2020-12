LANZAMIENTO

Sana Kurt heridas con el tema Sobreviviendo

El sinaloense lanza este sencillo a dueto con Leonel García, en el que aborda lo difícil que es sobrevivir a un rompimiento amoroso. Prepara además nuevo disco para el 2021

Leopoldo Medina

Sobreviviendo, es el nombre del nuevo sencillo que el cantante sinaloense Kurt grabó en compañía de Leonel García, mismo que ya está disponible en todas las plataformas digitales, así como el video en You Tube, que hasta el momento lleva más de 700 mil visualizaciones.

Desde la Ciudad de México, el sinaloense manifestó estar contento con el lanzamiento de este tema, el cual escribió hace año y medio junto a su amigo Javier Cardelino, planteando en ella ese sentimiento de heridas pasadas que no había atendido, ni cerrado.

“Cuando escribí este tema lo hice totalmente honesto con lo que sentía en ese momento, me ayudó a sanar completamente, y el tema habla de eso precisamente,de no poder seguir adelante, de solo estar sobreviviendo, de darte cuenta que no has cerrado ciclos”, señaló el sinaloense.

Compartió además, que contar con la participación de Leonel García, integrante de Sin Bandera, cantando a dueto este tema, fue para él un momento especial, sobre todo por la gran admiración que tiene a este cantautor.

“Yo tengo a Leonel en el ADN musical, lo admiro desde que era chico, yo cantaba sus canciones de Sin Bandera cuando estaba en la secundaria, y poderlo tener en esta canción fue sin duda algo muy acertado, que le gustó, porque yo lo veía a él cantando este tema conmigo, y gracias a Dios grabamos este tema juntos”, destacó

Destacó que la aceptación del tema ha sido buena por su público, contento el ver como la gente vive esta canción, llevándola a su vida, recibiendo en sus redes sociales muchas palabras de aliento y felicitaciones.

“Sobreviviendo es un tema que en lo personal estoy viviendo con mi tía, quien tiene Cáncer, y que todos en la familia estamos apoyándola, sobreviviendo con ella, y que más que esta canción para que cada quien la viva a su manera”, señaló.

El intérprete de temas como Sin ti, Sonreír, 16, La mujer perfecta, señaló que durante esta pandemia ha tenido momentos difíciles como todos, con días positivos y otros no tanto, pero ha sido de mucho aprendizaje.

“Lo bueno que me ha dejado este 2020, es que mi proyecto musical no se ha detenido, el haber sido nominado en los Latin Grammy como Mejor Artista Nuevo, así como que la Sociedad de Compositores me dieran mi primer Sebastián, un premio que se da a las 12 canciones más importantes del año, certificaciones, discos de oro, platino, todas estas cosas son mensajes positivos de la vida, y agradecido por ello”, resaltó el sinaloense.

Recordó que antes de que iniciara la pandemia, alcanzó a lanzar uno de sus conciertos que está en YouTube, realizado en la Ciudad de México en la Plaza Condesa, por lo que no se ha dado a la tarea de realizar algún streaming, optando mejor a que el público este concierto en la plataforma.

Además del nuevo disco, entre sus próximos proyectos se destaca una nueva colaboración con una artista anglo, además participará en el soundtrack de una película estadounidense, en donde interpretará un tema el cual grabó junto a uno de los integrantes de Maroon 5.

Prepara nuevo disco

Sobreviviendo comentó Kurt, formará parte de su próximo disco, al igual que el tema Roto, será una producción que se lanzará en dos partes, la primera se presentará el primer semestre de 2021, y la segunda a finales, pero durante el año se irán desprendiendo los temas a través de las distintas plataformas.

“La idea es no dejar de crear y presentar más música, hoy el tema es encontrar ese punto de compartirlas, para que no se hagan viejas las canciones, para que todas tengan la oportunidad de ser promocionadas en tiempo y forma”.

Recordó que en su siguiente disco contará con varias colaboraciones, la cual iniciaron con Leonel García, de las cuales no dio más información, pero que serán una sorpresa para todos sus seguidores.

Kurt reconoció también que, en su camino al éxito en la música, se han cumplido sus expectativas, incluso rebasado, sin imaginarse todo lo que está viviendo en estos momentos en su carrera por la que siente una gran pasión y compromiso.

El sinaloense resaltó que ha tenido un importante crecimiento y evolución personal dentro de la música, dando el lugar correcto a cada aspecto de su vida, logrando con ello una mejor estabilidad, dentro y fuera de de la música.

“Uno cree que tiene las cosas seguras, y no es así, pero creo que ha valido la pena todo el esfuerzo y sacrificio, sobre todo porque aún no tengo familia, y puedo vivir con eso, lo sacrifico porque sé que, diferente sería si tuviera ya una familia, pero tanto mi familia y amigos, han sido comprensivos conmigo”, indicó.

Con mariachi sí, urbano no

Sobre si ha existido alguna invitación para realizar alguna colaboración dentro del género urbano, señaló que sí las ha tenido, pero no es algo que lo motive, ya que en estos momentos hay demasiados exponentes en este género, para concentrarse mejor sabe interpretar su lado romántico.

“Me encantaría hacer algo con mariachi, en el regional mexicano, porque también he escrito canciones para este género, me gustaría una balada con algún intérprete sinaloense, pero hasta el momento no hay nada definido, pero el deseo está ahí”, señaló.

Son algunos de sus éxitos

Sonreír

Sin ti

Roto

La mujer perfecta

10 veces

Vengo del futuro

Los días que vendrán

Me entregó

16

Para saber

-Kurt se ha posicionado como una de las promesas del pop en español más relevantes de su generación, sorprendiendo a la audiencia con una propuesta musical que ha conquistado México y Latinoamérica y que le valió la nominación a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammys 2020, siendo el único proyecto mexicano en la categoría y destacando como el único artista pop entre las nuevas promesas de la música latina.

-Presentó su primer álbum En Medio De Este Ruido en mayo de 2019 en el Lunario del Auditorio Nacional. Mismo material que alcanzara Disco de Platino + Disco de Oro. Además, La Mujer Perfecta con Doble Disco Diamante + Disco de Platino y Vengo Del Futuro con Disco de Platino se consolidaron como dos éxitos de la década.

-Sus sencillos Se Fuerte Corazón, 16 y Sonreír, también se posicionaron entre las favoritas del público con Disco de Oro.

-Durante los primeros meses del 2020 Kurt se presentó en La Plaza Condesa de la Ciudad de México con un contundente sold out, mismo show que se puede revivir en su disco versión en vivo En Medio De Este Ruido En Vivo.

-Este año también trae para el compositor sinaloense el inicio de un nuevo ciclo que ve la luz y dio su primer paso con el sencillo Roto, sumando hoy Sobreviviendo.