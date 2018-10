Sanan emociones a travÃ©s del bordado

Sanan emociones a través del bordado

La muestra Bordamos por la salud de nuestros senos fue inaugurada en la Unidad de Imagenología del Hospital Civil donde se exhibirá todo el mes

Nelly Sánchez

CULIACÁN.- Al bordar una mariposa, Delfina Sánchez Montoya plasmó su renacimiento, su cambio de vida, la transformación de un proceso doloroso en algo bello, por eso escribe: "Soy sana y soy feliz".

Ella se curó de cáncer de mama y participa en la exposición Bordamos por la salud de nuestros senos, coordinada por Angelina Zamudio a través de su columna Corazón de Mujer, en el Hospital Civil de Culiacán.

Delfina Sánchez Montoya.

"Es parte de lo que estoy pasando y ya salí, bendito Dios, y voy a renacer", dice.

La muestra, inaugurada en la Unidad de Imagenología, reúne el trabajo de 30 bordadoras, entre niñas, estudiantes, profesionistas, amas de casa.

A Delfina le diagnosticaron cáncer de mama en abril del año pasado, inició un proceso de quimioterapias y en marzo de este año la operaron. Siguió con más quimios y radiaciones y ya terminó su tratamiento. Ahora sólo está en observación cada seis meses.

Bordar fue para ella una catarsis y una invitación a las mujeres de explorar su cuerpo, cuidarse, detectar a tiempo.

Isabel Michel Jacobo.

Isabel Michel Jacobo también participa en la muestra. Ella vivió otro proceso con el cáncer y representó su esperanza con mariposas. Y en otra escribió: Esto también pasará, dile sí a la vida.

"Yo empecé a sentir que me dolía el pecho cuando abrazaba a alguien, fui con el doctor, me detectó una bolita y resultó cáncer. Me asusté mucho, fue en mayo de hace 8 años. Luego fui con otro doctor homeópata, amigo mío, me dijo que hiciera todo lo que me dijeran, y después él se encargaría de limpiar mi cuerpo y yo confío mucho en él", comparte.

"Lloré mucho, me quitaron 18 ganglios, al final decía no puedo más, prefiero morir, pero dije, no, si Dios me puso en este camino es para algo, voy a salir adelante pero que a mis hermanas nunca les dé cáncer y y le dije a Dios este sacrificio lo hago por ti y por ellas, por mi mamá y todas las mujeres".

Y en cada quimioterapia, recuerda, se decía "no voy a morir y tampoco tengo cáncer" y así fue durante 5 años de tratamiento hoy está bien y cada año se hace estudios.

Griselda Aguilar.

Como ellas, Griselda Aguilar superó el cáncer, pero no necesitó quimioterapias ni radiaciones.

"Yo fui por rutina a hacerme la mastografía hace 8 años, y me detectaron cáncer, y no estaba avanzado, y hasta ahorita tengo 8 años que me quitaron el seno, según los médicos no ocupé quimioterapias, soy afortunada, bendecida", asegura.

"Yo invito a las señoras que no se olviden de ese detalle, tocarse, atenderse, no dejen pasar ni una, son cada año... he visto señoras con procesos más fuertes. Yo cuido mi alimentación, es lo más importante, quiérete, ámate".

La muestra fue inaugurada por Angelina Zamudio y Lourdes Zazueta, jefa de Relaciones Públicas del Hospital Civil.

"Esta ha sido una oportunidad para que las mujeres que participamos reflexionemos sobre la importancia de cuidar nuestra salud y pensar en que la detección temprana puede salvar nuestras vidas", comentó Zamudio.

"A través del bordado es una manera de expresarte, relajarte y sacar lo creativo".

Zazueta comentó que para el hospital organizar una exposición como esta es de mucho cariño y sensibilidad porque los pacientes siempre buscan un espacio.

"Ellas a lo mejor sufrieron esa parte y aquí en el hospital hay espacio para curar ese padecimiento, que es físico, pero también tener un espacio alterno para resolver sus emociones".

PARA SABER

El área de Imagenología es donde se realizan mastografías y ultrasonidos para detectar tempranamente el cáncer de mama, cuentan con médicos oncólogos, un área donde se hacen implantes y tienen el equipo para cuidar la tiroides durante las radiaciones. Este mes las mastografías tienen un 50 por ciento de descuento.

