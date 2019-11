Sánchez Cordero lamenta ‘malas interpretaciones’ y ‘aparente falta de cortesía’ por video sobre BC

La Secretaría de Gobernación dice que éste es un asunto que corresponde resolver, única y exclusivamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Noroeste / Redacción

Olga Sánchez Cordero Dávila, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), lamentó este lunes sus dichos sobre que va a “pervivir” la llamada “Ley Bonilla”, reforma con la que se amplía el mandato de la gubernatura en Baja California de dos a cinco años. Además, recalcó que sus argumentos en público y en privado “son congruentes y totalmente respetuosos de los ámbitos de competencia de los poderes del Estado”.

A pesar de que en público la funcionaria federal lamentó las “malas interpretaciones” sobre el video en el que aparece junto al gobernador Jaime Bonilla Valdez, y se refiere a la ampliación de mandato en Baja California, reiteró que dicha extensión es legal “estando, sí, en entredicho su constitucionalidad”.

“Lamento, profundamente, las malas interpretaciones a las que dio pie la aparente falta de cortesía que reflejé en el video grabado el viernes en Baja California, sin mi conocimiento ni autorización. Sin embargo, afirmo que, tanto en público como en privado, mis valores y razón dan congruencia a mi actuar”, indicó Sánchez Cordero Dávila en un comunicado.

“Considero, y así lo declaré, que en este momento el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso Local, que prolongó de 2 a 5 años el periodo de gobierno, estando, sí, en entredicho su constitucionalidad”, afirmó la titular de la Segob.

La funcionaria federal expresó éste es un asunto que corresponde resolver, única y exclusivamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que será la encargada de determinar si la norma emitida por el Congreso bajacaliforniano es o no inconstitucional, de lo que dependerá la duración del mandato del gobernador Bonilla Valdez.

COMUNICADO COMPLETO DE LA SEGOB:

“Respetados ciudadanos, a quienes tengo la alta responsabilidad y el honor de servir:

La vida es la continua oportunidad de confirmar que nunca dejamos de aprender y de entender que si algo está lejos de los seres humanos, es la perfección.

Lamento, profundamente, las malas interpretaciones a las que dio pie la aparente falta de cortesía que reflejé en el video grabado el viernes en Baja California, sin mi conocimiento ni autorización.

Sin embargo, afirmo que, tanto en público como en privado, mis valores y razón dan congruencia a mi actuar.

En el caso de la extensión del periodo de gobierno en Baja California, siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho, jamás los he variado, nunca he mentido, ni he engañado a nadie. Mi posición respecto a ese hecho está consistentemente basada en el análisis jurídico de sus variables legales.

En mi trayectoria personal y en el servicio público como la primera notaria de la Ciudad de México, constituyente de la misma metrópoli, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, senadora de la República con licencia y Secretaria de Gobernación, entre muchas otras responsabilidades ejercidas en el transcurso de mi vida, he mantenido una postura íntegra e intachable, poniendo por delante, invariablemente, el respeto a la Ley y el interés superior de la nación.

El caso de Baja California no es la excepción.

Con relación a la ampliación del periodo del gobierno de esa entidad federativa, reitero mi postura definida en los términos utilizados, tanto en mis intervenciones ante los medios de comunicación masiva, como en el Senado de la República y el video en cuestión.

Considero, y así lo declaré, que en este momento el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso Local, que prolongó de 2 a 5 años el periodo de gobierno, estando, sí, en entredicho su constitucionalidad.

Como también lo he declarado en distintas entrevistas, se trata de un asunto que corresponde resolver, única y exclusivamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que será la encargada de determinar si la norma emitida por el Congreso Local es o no inconstitucional, de lo que dependerá la duración del mandato del actual gobernador.

Efectivamente, en algunas entrevistas fui cuestionada sobre el tema, manifestando que mi postura como jurista es hoy la misma que ayer me llevó a votar, en escenarios similares siendo magistrada, por la inconstitucionalidad de hechos así, como lo expresé en mi comparecencia en la Cámara Alta.

Lo anterior, de ninguna manera indica que en este caso la autoridad competente vaya a emplear el mismo criterio, toda vez que, precisamente el “esgrima jurídico” que mencioné en el video y es parte de los escenarios inmediatos, muestra que el problema radica en quién está legitimado para promover la acción legal.

En este caso, insisto, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga la decisión definitiva, sabiendo que uno de los análisis actuales de la situación indica que es posible perviva la norma aprobada por el Congreso Estatal. Como siempre lo he sostenido en mi carácter de Secretaria de Gobernación, seguiré siendo plenamente respetuosa de las jurisdicciones del Estado.

Siento mucho las interpretaciones dadas al referido video por diferentes actores sociales, políticos, periodísticos y de las redes sociales, sobre la manera de expresarme.

Sostengo que mis argumentos en público y privado, son congruentes y totalmente respetuosos de los ámbitos de competencia de los poderes del Estado.

Como mujer, madre de familia, abuela, esposa, ciudadana, jurista, constitucionalista y funcionaria pública me he conducido y seguiré conduciéndome con congruencia, valores, convicciones y argumentos, por lo que como Secretaria de Gobernación continuaré defendiendo y manteniendo la reputación personal y profesional que a lo largo de mi vida he sostenido y hoy pongo al servicio de la dependencia a mi cargo y nación.

Con esa misma determinación, perseveraré, como ser humano imperfecto, en mi decisión de seguir sirviendo cada vez mejor a México.

Eventualmente podré equivocar una expresión, más mi honestidad e integridad seguirán rigiendo permanentemente mi vida en lo público y privado, estando siempre por encima de cuestionamientos y de cualquier interés que no sea el superior de mi país.

Respetuosamente

Olga Sánchez Cordero

Secretaria de Gobernación”.

POLÉMICA POR EL VIDEO DE LA TITULAR DE LA SEGOB

Diversos actores políticos criticaron a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero Dávila, tras sus dichos sobre que va a “pervivir” la llamada “Ley Bonilla”, reforma con la que se amplía el mandato de la gubernatura en Baja California de dos a cinco años.

A pesar de que en público la funcionaria federal había dicho que extender el Gobierno de Bonilla era inconstitucional, fue exhibida aparentemente celebrando y dando su aval a la reforma que ha sido impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por diversas instituciones, gobiernos y partidos políticos.

En un video que circula a través de las diversas redes sociales y que se transmitió de forma original en la plataforma Periscope, se observa cómo Sánchez Cordero Dávila conversa con el ahora gobernador Jaime Bonilla Valdez, y la funcionaria federal le indicó que dicha ley de amplitud de mandato va a “pervivir”.

El encuentro se dio luego de que el mandatario estatal rindiera protesta. Fue entonces cuando Sánchez Cordero Dávila le presumió sus declaraciones a la prensa. “Ahorita acabo de hacer una declaración importante. Me dijeron: ¿es legal los 5 años? Les dije: es legal porque la norma está vigente y es una norma que está así”, agregó la funcionaria federal.

“Estábamos en un debate estrictamente jurídico, de hecho lo dije yo así, es un debate jurídico. Una cosa es legal y otra cosa es constitucional, entonces, es legal, sí, porque la norma es vigente, es inconstitucional o no, eso lo tiene que determinar el Tribunal Constitucional del Estado mexicano”, dijo Sánchez Cordero Dávila, para luego acotar que “fue una opinión mía”.

“¡Es todo lo que necesitamos, aunque no nos den los cinco años, con eso tengo!”, exclamó Bonilla Valdez. Alguien aplaudió, mientras Sánchez Cordero Dávila respondió con una sonora carcajada. No obstante, la Segob dijo que el video “no fue autorizado” para su difusión en redes sociales.

La secretaria de Gobernación se sumó a la discusión aclarando que la “Ley Bonilla” es legal, porque hay una norma vigente del Congreso bajacaliforniano. “En relación al asunto del Gobernador de Baja California @Jaime_BonillaV, que inició funciones en el primer minuto de este viernes, mi postura ha sido muy clara”, dijo en su cuenta de a red social Twitter.

“Soy respetuosa de las jurisdicciones y declaré que es legal, porque hay una norma vigente del Congreso del estado que así lo establece. El problema radica en quién está legitimado para promover la acción y en su caso será la @SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) quien decida”, tuiteó Sánchez Córdero Dávila.

Antes, en el marco de la toma de protesta de Bonilla Valdez, la titular de la Segob declaró que la ampliación del mandato del gobernador bajacaliforniano es legal porque el Congreso de dicha entidad emitió la norma y está facultado para hacerlo.

En una posterior entrevista para W Radio, Sánchez Cordero Dávila aseguró que ella no se dio cuenta que la estaban grabando. “Soy muy ingenua en el tema de las redes sociales. No me di cuenta de que me estaban tomando video. Acuérdate que yo soy de la era de piedra”, dijo.

“Estábamos en una esgrima jurídica, eso era todo, luego hablé sobre mesas de justicia, yo no tengo nada que esconder y como dice el presidente benditas redes sociales”, abundó la funcionaria federal.

Hace tres meses, Sánchez Cordero Dávila dijo que la ampliación de mandato en Baja California era inconstitucional. No obstante, dijo que la Federación debe ser respetuosa de las disposiciones soberanas de los estados. “Yo voy a respetar tanto lo que hizo el Congreso, aunque en mi opinión como ministra en retiro, sí puedo decir, ya no como secretaria de Gobernación, es que se trata de una reforma inconstitucional”, señaló entonces.

El pasado 17 de julio señaló que de los recursos que se han interpuesto contra la reforma para ampliar el mandato, “Lo políticamente correcto y lo jurídicamente correcto es la interposición de las acciones de inconstitucionalidad y de los medios de impugnación que se tiene al alcance a través de las instituciones del Estado y de los poderes públicos”, señaló la titular de la Segob.

LAS REACCIONES AL VIDEO

Ante las diversas reacciones, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN, comentó que el méximo tribunal es el único facultado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la “Ley Bonilla”. “Determinación que se tomará en su momento, con total independencia y libertad de cada uno de sus integrantes”, tuiteó.

“Otra muestra del proyecto de Morena. Ahora @M_OlgaSCordero dejó de lado la ley para sumarse al proyecto de reelección de Bonilla. Exigimos una explicación oficial de su doble discurso”, expresaron en su cuenta de Twitter el grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado.

“Es terrible la forma en que la Secretaria de Gobernación @M_OlgaSCordero se burla de los mexicanos y sobre todo del pueblo de Baja California al apoyar a @Jaime_BonillaV y la ilegalidad de ampliar su mandato a 5 años, se le eligió por 2 y es el tiempo que tiene que cumplir”, afirmó en otro tuit la presidencia nacional del PAN.

Sin embargo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien renunció a dicho partido político en noviembre de 2018, recordó que cuando se aprobó la llamada “Ley Bonilla” con el fin de modificar el periodo de la gubernatura de dos a cinco años, el Congreso de Baja California era dominado por el PAN.

“Acción Nacional tenía mayoría en el Congreso de BC. Torres, coordinador de sus diputados es gran amigo de Marco Cortés, presidente del PAN. Es un secreto a voces: Cortés negocio la prórroga del mandato con Bonilla para proteger al corrupto gobernador Kiko Vega. Mejor cállense”, tuiteó el ex mandatario nacional.

“Que cinismo de la Secretaria @M_OlgaSCordero que en público se manifestó en contra de la “Ley Bonilla” y en privado la festeja. Hoy más que nunca la @SCJN debe estar a la altura de la historia para no permitir el rompimiento del Pacto Constitucional”, escribió en Twitter, Ángel Ávila Romero, secretario general nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Mientras que Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, dijo que “Con el ‘sufragio efectivo, no reelección’ no se juega. Ese principio nos costó sangre, sudor y lágrimas a #México”, apuntó en su cuenta de Twitter.

“Son una pinche vergüenza... Olga qué afirmó ser ilegal pasar de 2 a 5 años el mandato en Baja California, en privado festeja entre risas el atraco a la constitución. No se dio cuenta que estaba en vivo, es Bonilla quien cambia de plática. Lo tenemos todo, remata. Que decepción”, tuiteó Guadalupe Acosta Naranjo, ex diputado federal del PRD.

“Me parece que ella quisiera que fueran 5 años, esto sería un golpe muy serio a nuestra democracia, deja abierta la posibilidad de que cualquier legislatura pudiera cambiar los periodos constitucionales de Gobierno”, dijo el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solozarno en entrevista con Radio Fórmula.