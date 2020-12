Sandoval Iñiguez: El Covid-19 es un 'trabuco' para engañar. Se cura con té de guayaba, dice Cardenal

Las declaraciones de Juan Sandoval Iñiguez, Cardenal emérito de Guadalajara, fueron compartidas por medio de un video en redes sociales

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- El Cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, declaró que la pandemia por la COVID-19 es un “trabuco” para dominar a la población y que se cura con té de guayaba y dióxido de cloro, a pesar de que diversos estudios científicos han indicado lo contrario.

“Si te llegas a enfermar de COVID, con un tecito de guayaba o con dióxido de cloro te lo curas muy bien, así que no tengan miedo”, dijo el Cardenal a sus seguidores.

Además, confesó que él lleva ocho o nueve meses sin usar cubrebocas y saluda a muchas personas sin preocuparse.

“Todos los días (dicen) ponte el cubrebocas, no salgas de tu casa, guarda la distancia, están friegue y friegue todo el tiempo y la gente cree; yo tengo ocho o nueve meses sin usar cubrebocas y saludo a medio mundo”, añadió.

Las declaraciones del sacerdote fueron compartidas por medio de un video en redes sociales y se muestra hablando con sus seguidores sin contar con ninguna medida sanitaria.

“¿Te sirve de algo tener miedo, con el miedo vas a evitar la muerte, o te vas morir? ¿Nos vamos a morir? Pues sí, todos nos vamos a morir es una realidad con la que todo ser humanos sensato cuenta”, afirmó Sandoval Iñiguez.

A pesar de los “consejos” que compartió, pidió a los seguidores que deben respetarse los protocolos sanitarios, como el uso de cubrebocas y la aplicación de “ese menjurje”, refiriendose al gel antibacterial en las manos, para que no se diga que la Iglesia fue la causante de tanta muerte.

El pasado 4 de marzo, Sandoval Iñiguez, quien es conocido por sus posturas machistas, lamentó que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y otras organizaciones católicas apoyen e incluso se hayan sumado al paro nacional de mujeres del 9 de marzo, pues “es impulsado por grupos feministas en favor del aborto”.

“Hay que decir no al día 9 de marzo, a esa propuesta de protesta por el maltrato que reciben las mujeres. Hay que decir no. ¿Cuáles son las razones? Son varias razones. No solamente las mujeres son maltratadas. Según las estadísticas, el 88 por ciento de los asesinatos son de varones. Las organizadoras son las del pañuelo verde, que son partidarias del aborto”, dijo en un video.

El polémico sacerdote, quien de acuerdo con diversas publicaciones periodísticas –como la revista Quién– vive en una lujosa residencia en Tlaquepaque, Jalisco, también ha hecho campaña en contra de los matrimonios gay y de la adopción por parte de esas parejas.

En 2015, por ejemplo, organizaciones de la comunidad gay de Jalisco denunciaron al entonces Cardenal por “discriminación e incitar a la violencia”, luego de que declarara que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una “aberración”.