Sandra ya encontró los restos de su hijo Carlos... ahora batalla porque la Vicefiscalía los libere para sepultarlos

Con las pruebas de identificación confirmadas y notificación de la Fiscalía General del Estado, tanto la madre de Carlos como el colectivo En busca de nuestros desaparecidos de Navolato acusan burocracia de la Vicefiscalía de la zona centro, pues los restos aún no se los han entregado

José Abraham Sanz

Sandra halló de su hijo Carlos solo los restos, luego de que se lo llevaron a finales de 2018.

Ahora, ya con las pruebas de identificación confirmadas y notificación de la Fiscalía General del Estado, tanto la madre de Carlos como el colectivo En busca de nuestros desaparecidos de Navolato, acusan burocracia de la Vicefiscalía de la zona centro, pues los restos aún no se los han entregado.

Lo peor es que tienen ya casi 10 días en vueltas, y el viaje desde El Chamizal, y los pocos recursos económicos de Sandra y su familia se acaban rápido y en vano.

Según Icela Ramírez Jiménez, la lideresa del colectivo, la Fiscalía envió la carpeta armada y todo para que dieran seguimiento.

“Se fue al departamento de homicidios cuando se encontró que el cráneo tenía un impacto de proyectil, así que de investigación se pasó a homicidios; ya en homicidios no hicieron su trabajo el viernes, y ese departamento es el que debe liberar los restos del hijo de la señora”, dijo Icela.

“¿Por qué a la familia me la citan para tal día y no tienen nada hecho, no tienen nada avanzado? Entonces, prácticamente mañana va a tener ocho días de la notificación y todavía no tenemos los restos del hijo de la señora, y fue porque preguntamos, porque si no, desde el martes estuviéramos todavía esperando a que nos atendieran”, dijo.

Los restos de Carlos fueron hallados hace un par de meses en unas fosas clandestinas en Bachigualato.

Apenas el martes pasado se les notificó que las pruebas de identificación resultaron positivas y en El Chamizal su familia comenzó con los preparativos para darle sepultura.

“Toda mi familia somos de escasos recursos para estarnos moviendo, para venir a que nos liberen los restos de mi hijo y desde la semana pasada estamos echando vueltas”, señaló Sandra.

“Nos venimos desde las ocho y media de la mañana para acá y ya nos dieron alguna solución pero casi a las cuatro de la tarde, pero una solución que no fue no buena; mi familia pues ya tiene todo listo, todo preparado, y están perdiendo días de trabajo, con espera de que nos traen así de que mañana sí, que luego que siempre no, que mañana te hablan”.

Los preparativos del funeral ha corrido por la familia y entre movimientos y turnos han tenido que dejar de trabajar.

“... y nada más falta que nos liberen los restos y hasta ahorita no hay solución de nada”, lamentó.

Carlos tenía 19 años cuando desapareció y sus restos hallados en unas fosas en Bachigualato.

Su pueblo, El Chamizal, es un campo agrícola ubicado al noroeste del municipio de Navolato; según información pública, es un pueblo con poco más de 60 habitantes y menos de 20 viviendas.

Después del plagio de Carlos, Sandra pudo contactar a Icela para unirse a las búsquedas.

“Tengo aproximadamente tres meses, gracias a Dios cruzó en mi camino a Icela e Icela me apoyó mucho en todo esto y me dieron resultados en cuestión de dos meses”, dijo.

El colectivo se formalizó hace apenas mes y medio y ya han logrado seis hallazgos, a dos personas con vida, dos en fosas clandestinas y dos en osamentas.

De las siete familias que integran el colectivo, seis ya han tenido búsquedas positivas y familiares localizados.

“La verdad es que es una burla para la familia, si dicen el jueves te lo entregamos, el jueves aquí estoy, pero que pues me están citando y citando y nada más a pura vuelta me cargan...”, lamentó Icela.

“Desde el viernes toda la familia tenía listo para el funeral, pare recibir al hijo de Sandra, la gente del rancho se estaba uniendo para recibirlo ahora (lunes), pero pues no tenemos una fecha exacta de cuándo nos lo van a entregar”.