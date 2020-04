Sanitiza Ayuntamiento de Culiacán 20 colonias al día por Covid-19

Hoy los trabajos llegaron a la sindicatura de Culiacancito, así como a otras comunidades de los alrededores, informó Jesús Estrada Ferreiro

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El Ayuntamiento de Culiacán continúa realizando brigadas de sanitización para eliminar el Covid-19 en la capital sinaloense, Jesús Estrada Ferreiro informó que por día se están sanitizando alrededor de 20 colonias.

El Alcalde de Culiacán señaló que para eliminar el virus se utiliza vapor de cloro, y se está esparciendo en lugares concurridos de la ciudad. En estas labores se están empleando trabajadores del Ayuntamiento de la Comuna, mismos que fueron capacitados para realizar estas jornadas de sanitización.

"Se está trabajando en toda la ciudad para sanitizar, la idea es esparcir el vapor de cloro para matar cualquier bicho que haya, incluido el propio Covid-19, sobre todo en las paredes, en las banquetas, en el exterior de las viviendas, en los vehículos, paradas de camiones, en lugares donde hay mucha concurrencia de personas", señaló.

Estrada Ferreiro indicó que desde que inició se han estado haciendo trabajos de hasta 20 colonias por día, así como también en algunos mercados y lugares concurridos. Hoy las brigadas de sanitización llegaron a Culiacancito, así como algunas comunidades de sus alrededores.

"Ayer (domingo) se trabajó en muchísimas colonias, más de 20 colonias, hoy también se trabajó en Villas del río, Valle Alto, estamos ahorita en Culiacancito, El Pinole, La Higuerita, Bacurimí, ayer fui a la Flores Magón, Humaya y así estamos diariamente trabajando como con 10 tractores del módulo de riego y tres que nos acaba de mandar ahorita Maquinaria del Humaya, para trabajar ahorita en Culiacancito, son de ellos y son prestados para este operativo", mencionó.

El Presidente Municipal también se pronunció a favor de que algunas alcaldías del estado hayan cerrado sus accesos y salidas, ya que esto evita que lleven el Covid-19 a lugares rurales, donde la atención médica es más complicada.

"A mí me da mucho gusto saber que mi propuesta de cerrar las fronteras municipales han sido acogidas con agrado, con seriedad, ya no se permite ahorita ni la salida ni la entrada de Mocorito, a personas que no son de ahí, igual está en Cosalá, San Ignacio, Surutato, y la idea es que hay gente sana por aquel rumbo permanezcan sanos, ni vengan aquí a las ciudades a contaminarse", señaló.