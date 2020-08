Sanjuanita recibe medicamento y dinero en efectivo

Pastillas Acetilcisteína y 300 pesos en efectivo fue lo que recibió la mamá de Sanjuanita por parte de dos lectores de este diario

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Un tubo de pastillas Acetilcisteína y 300 pesos en efectivo, que fueron donadas por dos lectores, recibió la mamá de Sanjuanita García Rojas, lo cual le será de gran utilidad para la enfermedad que padece.

Doña Teresa Rojas agradeció el donativo que recibió por parte de un lector, ya que dijo que su hija padece de parálisis infantil, así como problemas del pecho y estas pastillas le serán de gran ayuda para mantenerla controlada, además el dinero lo utilizará para comprarle otros artículos que requiere.

“Muchas gracias a estas personas que no ayudan, todo esto es de gran ayuda para mi hija que Dios los bendiga por todo lo que nos dan”, comentó.

La señora dijo que las necesidades de Sanjuanita son muchas, como lo es una carriola grande en la que puede desplazarse debido a que ella no puede valerse por sí sola y la tienen que mover en carriola, pero la que tiene ya no le sirve.

“La carriola que tiene ya está con todos los fierros dañados, fuimos a Padres y Compadre pero no la pudieron arreglar y no tenían para apoyarnos con otra, por eso pido el apoyo de la gente para ver si alguien tiene alguna que nos pueda donar, ella (Sanjuanita) está muy pesada para andarla cargando.

Además indicó que detectaron que Sanjuanita tiene los dientes con muchas caries, por lo que es necesario que la atienda un dentista y en Mazatlán no ha podido conseguir que la atienda un especialista ya que por su condición ella requiere de atención especializada y le dijeron que solo en Culiacán la podrían atender, por lo que pide el apoyo para poder trasladarse a la capital del estado”.

“Aquí ya la revisaron dos dentistas y dijeron que necesita que le quiten los dientes de arriba que los tiene llenos de caries, pero no se animaron por que no puede estar mucho tiempo con la boca abierta, me dijeron que en Culiacán un doctor ya ha atendido a otros niños igual que ella”, comentó doña Teresa.

De igual manera Sanjuanita necesita de pañales jumbo y leche en polvo.

Debido a que es de escasos recursos, doña Teresa solicita el apoyo de los lectores de este diario y cualquier ayuda pueden llevarla a su domicilio ubicado Avenida Pesqueira número 1007 en la Colonia Obrera, o comunicarse al teléfono 66 92801702, o si gusta lo puede traer al edificio de Noroeste, donde con gusto se le hará llegar su donativo.