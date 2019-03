Santa Sabina se despide de Rita Guerrero con manteles largos

La banda trabaja en un espectáculo a propósito de la conmemoración de los 30 años que pisó un escenario; hará gira por México

Tras 30 años de su formación, la banda vuelve para decir adiós al legado que dejaron en el rock nacional y para dar el último beso a la imagen de su icónica vocalista

“Hoy estamos en el onomástico de la muerte de Rita, todo es un poco mágico y causal”, mencionó Pablo Valero, guitarrista de Santa Sabina.

Rita Guerrero no sólo significó la voz de la icónica agrupación Santa Sabina, sino que también significó la voz de distintos movimientos sociales y políticos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otras expresiones artísticas, informó crónica.com.

Todo ello motivó al cineasta mexicano Arturo Díaz Santana para crear Rita, el documental, trabajo por el cual obtuvo un reconocimiento durante la octava edición del programa Ópera Prima Documental, de Imcine en conjunto con CUEC y Conaculta.

“Hace dos años, un amigo cercano de Rita y de algunos miembros del grupo empezó a hacer un documental que se estrenó en el Festival de Cine de Guadalajara el año pasado, donde es la tierra natal de Rita. Para ese momento nos convocó a todos al evento y fue una cosa muy emotiva. Así que nos surgió la idea de celebrar los 30 años de Santa Sabina como un cierre”, explicó.

Un cierre que la agrupación no tuvo, pues tras la muerte de su vocalista, la banda bajó de los escenarios de manera indefinida:

“Sí estamos de regreso en el escenario, pero es el comienzo de una clausura, es el comienzo del treintavo año, no en activo de la banda, sino de cuando tocamos por primera vez, porque la banda dejó de estar activa hace tiempo. No pretendemos reactivar a la banda porque va a ser imposible llenar el espacio de Rita (Guerrero) y no es nuestra intención hacerlo”, aclaró.

Sin embargo, Santa Sabina sí volverá por lo menos un año. Aseguró que se encuentran trabajando en un espectáculo a propósito de la conmemoración por el 30 aniversario de la formación de la banda, algo que los emociona sobremanera; como una forma de despedirse de un proyecto que significó mucho no sólo para el rock nacional, sino para cada uno de sus integrantes.

“Yo creo que de alguna manera Rita nos reunió en su tierra natal, con su familia, porque allí empezaron a surgir estas voces internas en cada uno de nosotros. Entre la cosquillita de querer tocar y de seguir celebrando –aunque somos conscientes de que Santa Sabina no volverá a ser lo que fue– decidimos cerrar la historia del grupo y empezar dicha celebración en el Vive Latino. Así que lo que presenciará la gente que asista al festival, será algo que nunca se volverá a repetir”, indicó.

EN EL VIVE LATINO

Y justo para su gran regreso a uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, la banda ha decidido que todas las voces icónicas que han acompañado al proyecto y a la escena de rock nacional sean los que sustituyan -momentáneamente- la voz de Rita Guerrero, para ser parte del homenaje a su memoria y a la historia de Santa Sabina.

“Vamos a contar con la presencia de grandes amigos que nos han acompañado a lo largo de la historia del grupo”, entre ellos se encuentra Alfonso André (Caifanes), Rubén Albarrán (Café Tacvba), Denisse (Hello Seahorse!), Sandra Sandrushka Petrova y Dafne Carballo (Descartes a Kant), Jessy Bulbo, entre otros.

“Estas personas vieron de cerca nuestra vida, así que queremos celebrar con ellos, es algo que el público creo que va a gradecer”.

Valero hizo énfasis en que contarán con una producción sonora como pocas veces se ha realizado durante las ediciones del Vive Latino.

“Es un sistema de sonido muy especial, creo que nunca se ha utilizado salvo con Pink Floyd, alguna vez que vino al Foro Sol con The Wall”, el cual será orquestado por Sergio Centeno, a quien se refirió como “un tripulante más de Santa Sabina a lo largo de todos estos años, ha trabajado mucho con el Vive Latino y con los artistas más importantes del país”.

DE GIRA POR MÉXICO

No obstante, el espectáculo deberá continuar y para ello tienen pensado realizar una gira por México y en el extranjero -de ser posible-, para dar ese último adiós a los temas que se convirtieron en lemas del rock nacional.

“Es un espectáculo que estamos preparando y que esperamos presentar en los próximos meses, esperamos tener confirmado el lugar y la fecha para el sábado y poder anunciarlo durante el Vive Latino. Será una retrospectiva de Santa Sabina a lo largo de los cinco discos que realizamos y lo queremos llevar hasta donde nos dejen hacerlo”

Finalmente externó la invitación para que la gente se anime a disfrutar del filme realizado por Arturo Díaz Santana, Rita, el documental, el cual será proyectado en el espacio dedicado al séptimo arte, dentro del festival.