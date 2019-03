Santiago Nieto lleva a la Fepade denuncia por campaÃ±a negra contra AMLO en elecciÃ³n de 2018

Santiago Nieto lleva a la Fepade denuncia por campaña negra contra AMLO en elección de 2018

La Unidad de Indepencia Financiera considera que a partir de los elementos investigados, la creación de este documental y la forma en que se obtuvieron los recursos para su realización pudieran ser constitutivas de un delito

15/03/2019 | 12:43 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Independencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó este viernes una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) contra quien resulte responsable por la campaña realizada durante el periodo electoral en contra del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del documental “Populismo en América”

Nieto Castillo informó que la denuncia se presentó con base en los elementos analizados por al UIF y a partir de sus competencias.

La dependencia consideró que a partir de los elementos investigados, la creación de este documental y la forma en que se obtuvieron los recursos para su realización pudieran ser constitutivas de un delito.

“Con la nota de inteligencia que se presentó en la Presidencia de la República (se determinó que) pueden existir conductas constitutivas de delito y es importante que las instancias competentes se pronuncien respecto a esta acto particular”, declaró a medios.

Afuera de la Fiscalía, el funcionario expuso que esta es una denuncia de hechos por un acto que se consideró “constitutivo de una conducta delictiva en materia electoral relacionada con ‘El populismo en América'”.

Santiago Nieto denunció que el documental se presentó durante el proceso electoral 2017-2018, “ignorando las características de la normatividad electoral”.

Mencionó que incluso la Sala Superior emitió una sentencia al respecto “que señala que el Instituto Nacional Electoral debería hacer una investigación respecto al origen de los recursos para la creación de este documental y si este violaba las características constitucionales de la propaganda”.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la @SHCP_mx, Santiago Nieto, presentó una denuncia en la @FEPADE_Mex relacionada con el documental “Populismo en América Latina". 📹@ObturadorMX_ pic.twitter.com/vytrLe2CI6 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 15 de marzo de 2019

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró esta mañana que la revelación de las empresas que pagaron el documental “El Populismo en América Latina” no tiene como objetivo “buscar pleito”, sino prevenir futuros casos y mandar el mensaje de que esas prácticas de van a desterrar. Además recordó que varias empresas también se reunieron con el ex Presidente Enrique Peña Nieto para convencerlo de formar una alianza contra él.

“Sobre todo es en la idea de prevenir. Justicia significar castigar, pero también prevenir delitos, que ya no haya impunidad, por eso se dio a conocer esta información, que no es buscar pleito, nosotros no nos vamos a pelear con nadie. Es nada más decir: ‘esto estaba mal’”, dijo el primer mandatario.

“Hay muchos elementos, nada más que yo ya no los puedo decir, porque ya soy Presidente, por respeto a la investidura no me puedo meter a esas cosas”, añadió.

Ayer, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, detalló que hallaron una red de empresas que financiaron la campaña negra en contra del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral 2017-2018.

Y anunció que una de ellas es OHL México, y que también hubo recursos de un programa del Gobierno del Estado de México con los que se financiaron la creación de la serie “Populismo en América”.

Precisó que se estableció que el Grupo TV Promo S.A. de C.V. recibió 47 millones 900 mil pesos provenientes de Bufete de Proyectos Información y Análisis S.A. de C.V.

Esta sociedad anónima, agregó, fue participe en la guerra sucia contra el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que se identificó que el Bufete recibió 186 millones de pesos provenientes de OHL México, además de 2 mil 500 millones provenientes de la coordinación del programa de apoyo a la comunidad del Gobierno del Estado de México “sin una aparente justificación”.

Por la tarde de ayer se detalló que también el Consejo Mexicano de Negocios también dio recursos a una de las empresas productoras del documental.

Luego, la compañía Aleatica, antes OHL, y el Consejo Mexicano de negocios negaron su participación en el financiamiento del documental “Populismo en América Latina”; sin embargo, no descartaron una relación con el despacho responsable del material.