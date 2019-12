Santiago Nieto y Arturo Zaldívar acumulan credibilidad en la red por sus perfiles anticorrupción

Al cabo de 12 meses, la lectura que los usuarios de la Red hacen sobre estos perfiles dibuja un mapa de claroscuros

27/12/2019 | 08:33 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró a lo largo de todo este año en sus conferencias “mañaneras”, y demás eventos públicos que erradicará la corrupción de la función pública durante su sexenio; una promesa que fue repetida de plaza en plaza, evento a evento a lo largo de todo el país.

En esta tarea, seis perfiles cercanos al proyecto del Gobierno federal para combatir la corrupción concluyeron este primer año como protagonistas de polémicas, discusiones y juicios de la ciudadanía. Los seis fueron tendencia en las redes sociales en algún momento del año por diversos motivos, tanto a favor como en contra.

Entre los funcionarios destacaron: Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad, y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Fuera del Gabinete están Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes han reiterado de manera pública su apoyo al Presidente en el combate a la corrupción.

Al cabo de 12 meses, la lectura que los usuarios de la Red hacen sobre estos perfiles dibuja un mapa de claroscuros. Por una lado, los niveles de confianza parecen inalterables en torno a Santiago Nieto Castillo, quien es conocido como el “Zar anti-corrupción”, y Arturo Zaldívar, el primer Ministro en reconocer de manera pública que la SCJN ha estado sujeta a presiones en gobiernos anteriores, entre ellos el del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Los seis, fueron tendencia en las redes sociales en algún momento del año por diversos motivos, tanto a favor como en contra, tendencia que se presentó con mayor intensidad a partir del mes de octubre, de acuerdo con una consulta realizada a través de Google Trends.

Gráfico que muestra la actividad en torno a las búsquedas de cinco funcionarios anti-corrupción a través de Google. Se observa un repunte a partir de octubre del 2019. Se omitió a Gertz Manero debido a su poca presencia en la Red. Foto: Google Trends.

ZAR ANITICORRUPCIÓN

Desde que en 2017 fue destituido por el ex Presidente Enrique Peña Nieto por faltar al código del servicio público al señalar en una entrevista que Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI, Santiago Nieto Castillo ha ganado credibilidad en la esfera pública.

Hoy, al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, es la carta más fuerte de AMLO para combatir la corrupción.

Santiago Nieto cuenta con 110 mil seguidores en Twitter.

Desde diciembre de 2018, a menos de un mes de que se inició en funciones al frente de la UIF, este funcionario se volvió tendencia en Twitter por informar sobre las primeras investigaciónes que su unidad realizaba para combatir el robo de combustible.

El comunicado es el que más interacciones ha recibido al corte de esta nota en la cuenta oficial de Nieto al sumar 10 mil “me gusta” y más de 5 mil retuits:

“La Unidad de Inteligencia Financiera de la @SHCP_mx ha presentado una denuncia por lavado de dinero relacionado con huachicol. Asimismo, hemos solicitado bloquear cuentas de personas vinculadas a lavado. Lo anterior, en cumplimiento de plan del gobierno vs robo de hidrocarburo,” señaló el funcionario en un tuit publicado el 28 de diciembre del 2018.

En este primer año en funciones Nieto Castillo investigó a varios ex funcionarios de alto rango de sexenios pasados. De acuerdo con una investigación de la Unidad de datos de SinEmbargo, además de los casos de Emilio Lozoya y César Duarte, ex Gobernador de Chihuahua, otros cuatro casos destacan por la posible implicación de ex funcionarios en delitos de corrupción:

Gerardo Ruiz Esparza, ex Secretario de Comunicaciones y Transportes, investigado por desvío de recursos, además de corrupción en complicidad con la empresa OHL.

Alberto Elías Beltrán, ex encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General por supuestos delitos de lavado de dinero por movimientos financieros irregulares entre 2016 y 2019, que asciende a 98.09 mdp.

Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por presunto lavado de dinero por casi 100 mdp. Además de 9 funcionarios y/o superdelegados también investigados por presunto lavado de dinero.

DESCONFIANZA EN LA SFP

Sin embargo, otros perfiles de la Cuarta Transformación en los que el Presidente ha depositado su confianza para hacer frente a la corrupción, no libraron este año los señalamientos y las críticas.

Es el caso de Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, quien a pesar de que promovió investigaciones contra ex funcionarios como Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Relaciones Exteriores, por el supuesto ejercicio indebido de recursos por 53 mdp y de Juan Carlos Lastiri Quirós, ex subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de Sedesol, por el presunto desvío de 338 mdp ligados a la Estafa Maestra, enfrentó este mes numerosos señalamientos tras la exoneración de Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), investigado por la SFP por conflicto de interés.

A pesar de sus investigaciones, unas semanas antes de que concluya el 2019, Sandoval fue objeto de señalamientos en las redes sociales. Durante cinco días, la funcionaria, que cuenta con 141 mil seguidores en Twitter, recibió una lluvia de reproches por su supuesto proteccionismo a Bartlett, acción que, según sus críticos, se aleja de los principios de la 4T.

A través de Twitter, la inconformidad dio salida un numerosas muestras de repudio. Por dar un ejemplo, le apodaron en la red #VirgiliaSandoval, para mofarse y compararla con Virgilio Andrade, ex titular de la SFP durante el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto, quien eximió de responsabilidad a la ex Primera dama Angélica Rivera de posible conflicto de interés por la adquisición de la llamada Casa Blanca cuyo costo excedió sus ingresos.

De acuerdo con la herramienta de análisis de Twitter, Tweet Binder, las protestas también se llevaron a cabo a través de redes sociales en donde por varios días fueron tendencia los hashtags #irmadefensoradecorruptos y #bartlettbienesraices, este último fue el nombre de una investigación especial realizada en agosto por Carlos Loret de Mola para W Radio en la que se señaló que Bartett era el supuesto dueño de una fortuna 16 veces mayor de la que habría declarado.

LA FISCALÍA DE GERTZ

En tanto que Alejandro Gertz Manero se mantiene alejado de los medios de comunicación y de las redes sociales, Alfonso Durazo es el protagonista de una campaña negativa en su contra impulsada desde Twitter.

El Secretario denunció en septiembre que tenía conocimiento de que al menos 500 mil bots operaban en esta plataforma para desprestigiar a la Guardia Nacional.

A raíz de su fracaso en el operativo llevado a cabo en octubre para arrestar a Ovidio Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, los adversarios del Secretario de Seguridad impulsaron una intensa movilización para pedir su renuncia empleando hashtags como #DurazoRenuncia.

Al cierre del año, Durazo ha contribuido poco en el combate a la inseguridad.

Mientras que Gertz Manero no tiene perfiles públicos en las redes sociodigitales y no muestra interés en estas plataformas, Alfonso Durazo es su opuesto. A raíz del episodio en Culiacán, las demandas de su renuncia se multiplicaron entre grupos de adversarios a la Cuarta Transformación en redes sociales.

Sin embargo, el Secretario de Seguridad ese mismo mes, sumó seis mil seguidores a su cuenta de Twitter. El portal Social Blade estima que en promedio suma 8 mil seguidores por mes. Al corte del 25 de diciembre Durazo tiene 192 mil 200 simpatizantes en esta red social, lo que refleja la experiencia que el Secretario tiene en materia de comunicación social.

Alfonso Durazo, se desempeñó como Secretario Particular del ex Presidente Vicente Fox Quesada, entre los años 2000 y 2004 tras renunciar al cargo, y del ex candidato Presidencial Luis Donaldo Colosio.

DOS PIEZAS INCÓMODAS

Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la CNDH, y Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la SCJN fueron tendencia en las redes sociales durante este año por ser dos perfiles incómodos para los grupos de poder que se conformaron en sexenios pasados y que han sido señalados por AMLO como impulsores de la crisis de corrupción que afecta al país.

Piedra Ibarra y Zaldívar tienen en común que sus polémicas se levantaron desde un contexto histórico. Por un lado, el Ministro Presidente denunció en septiembre de manera pública una práctica que imperó en la SCJN por décadas, respecto a la presión ejercida por ex Gobernantes en contra de ministros para que resolvieran casos a modo.

En tanto que Piedra Ibarra, una activista que representa la lucha de los familiares de personas que han sido víctimas de desaparición forzada en las que estaría implicado el Estado, operaciones que iniciaron desde la década de 1960 durante el periodo de Guerra Sucia, ocupa hoy la presidencia de la CNDH, designación que causó escozor entre los adversarios de la 4T.

Ambos perfiles han construido en las redes sociales una imagen positiva entre simpatizantes de la 4T, de quienes se tiene altas expectativas. Rosario Piedra, aun mantiene un perfil bajo en Twitter con tan solo 20 mil 700 seguidores. Sin embargo, es una pieza clave de las discusiones políticas que se desarrollan en el entorno sociodigital.

En noviembre, el Partido Acción Nacional (PAN) promovió su posicionamiento en contra de su designación bajo el alegato de que la votación en el Senado de la República había sido irregular; otros detractores señalaron que el nombramiento de Piedra Ibarra era ilegítimo por ser militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) después del periodo permitido por la legislación.

Por su cercanía con López Obrador, quien ha expresado su respaldo, surgió desde noviembre una movilización de tuiteros adversos a la 4T para denostar su nombramiento y señalarla como una funcionaria a modo que defiende los intereses del Presidente. Para condenar a Rosario Piedra, sus detractores emplean etiquetas sarcásticas como #florerodepiedra, popular entre las redes anti-AMLO.

Sin embargo, entre sus simpatizantes existe una gran expectativa porque Rosario Piedra contribuya a llevar a Felipe Calderón a juicio por crímenes de lesa humanidad. Ejemplo de esta movilización es la petición en Change.org dirigida a Piedra Ibarra para que investigue al ex Presidente y que lleva reunidas 25 mil firmas.

Por otro lado, Arturo Zaldívar, aumentó su popularidad a raíz de octubre en que señaló también Calderón por ejercer presión para resolviera de manera favorable a su Gobierno los casos del incendio en la Guardería ABC por el que fallecieron 49 niños y el montaje por el que Florece Cassez fue acusada de secuestro.

PERCEPCIÓN MEJOR PESE A POLÉMICAS

Detrás de las polémicas que los perfiles de quienes se tiene más expectativas en las redes sociales para hacer frente a la corrupción, hay indicadores positivos.

De acuerdo con el Barómetro de la Corrupción en América Latina del 2019, realizado por Transparencia Internacional, México dio un salto positivo en cuanto a la percepción ciudadano en cuanto al combate a la corrupción. Este año, la percepción ciudadano en torno a esta materia mejoró en todos los aspecto medidos por este ranking.

En un comparativo entre los resultados del 2017 y del 2019, el Barómetro señala que descendió de 61 por ciento a 44 por ciento la percepción del aumento de corrupción en el último año, pero el Gobierno mexicano fue mejor calificado este año en cuanto a la lucha contra la corrupción.

En 2017 el 24 por ciento de los encuestados consideraron que México estaba haciendo un buen trabajo para erradicar este problema, en 2019, el porcentaje aumentó al 61 por ciento.

La percepción de la corrupción en México es aun materia de preocupación. Según este informe, el 90 por ciento de los mexicanos creen que la corrupción en un problema grave en el país.