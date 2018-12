Santiago y Shara, rodeados de carencias, disfrutan de una gran Navidad en MazatlÃ¡n

Santiago y Shara, rodeados de carencias, disfrutan de una gran Navidad en Mazatlán

Los hermanos, que viven en el Fraccionamiento Villa Tutuli, amanecen con bicicletas que hacen rodar en las calles sin pavimentar

Fernanda Magallanes

25/12/2018 | 11:18 AM

La Navidad es la fecha más esperada por todos los niños, sobre todo para aquellos que sus papás se sacrifican todo el año para que hoy sus hijos vivan emocionados.

Así pasó con Santiago y Shara, dos hermanos que viven en el Fraccionamiento Villa Tutuli, a quienes Santa les trajo bicicletas.

En su casa se refleja el sacrificio por los regalos, viven en una casa que no tiene cristales en las ventanas, no tiene puerta, pero aun así, sus papás se esperaron para ver la felicidad de sus hijos.

Ella tiene 6 años, tuvo su primera bicicleta, es de color rosa, con listones que le cuelgan de los manubrios, tiene ruedas extras para su entrenamiento y su sonrisa refleja la emoción de este día.

“Es que mis papás me dieron la bicicleta, pero porque Santa les dijo que ya no cabía en el trineo de tantos juguetes, también me mandó un bebé”, dijo.

La presume, se sube a ella y da vueltas en su pequeño patio.

A Santiago también Santa le trajo una bicicleta, pero a él sin ruedas de entrenamiento, porque ya está grande, tiene 7 años, dice.

La suya es de color negro, justo como la pidió y está listo para sacarla y recorrer su calle, entre la tierra y las piedras porque asegura que es todo terreno.

“Como aquí mi calle no está pavimentada voy a poder andar como la gente que se va a la sierra y anda entre los árboles, yo ya no necesito rueditas, yo ya estoy grande”, comentó.