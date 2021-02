FUTBOL

Santos exige castigo ejemplar ante actos de racismo contra Félix Torres

Dante Elizalde, presidente de Santos Laguna, afirmó que los actos racistas contra su jugador vinieron desde la cancha y los palcos

Noroeste / Redacción

Dante Elizalde, presidente de Santos Laguna, dio a conocer detalles de lo sucedido en el acto de racismo del que fue víctima Félix Torres durante el partido ante Atlético de San Luis en entrevista con Luis Jiménez, de Canal 6 Deportes. El directivo lamentó que los insultos hacia el jugador hayan venido desde la cancha y los palcos, por lo que aseguró que buscan que hayan un castigo ejemplar para cortar de raíz con estos actos en el futbol mexicano.

"Durante el transcurso del partido, hubo un momento en el que se genera una discusión en la cancha, en el tiempo agregado del partido y Félix recibe este insulto. Al momento de platicarlo él estaba en este estado de shock, se refería tropezado a lo que había pasado. Los compañeros Doria, Gorriarán y todos los que estaban a su alrededor escuchaban esta situación y le daban todo el apoyo.

"Es lo que nosotros exigimos, tenemos que hacer una investigación, que establece aplicar todo el peso de la ley para que estos actos de intolerancia no se permitan. Es muy sencillo normalizar la violencia. Nos parecía gracioso el grito homofóbico hasta que llegaron estas sanciones. Hoy justamente es la oportunidad para que esto no vuelva a pasar en una chanca de futbol, atacar de raíz esta situación del racismo. Tenemos identificadas a las personas que estuvieron involucradas en esta situación, en la cancha y en el palco, una situación bastante lamentable", indicó.

Dante Elizalde aseguró que no se pueden justificar los actos de racismo que sufrió Félix Torres por el hecho de que éste haya empujado a un recoge balones, hecho que en Santos aceptan que pasó, pero que no puede ser utilizado para desviar la atención de lo sucedido.

"Son dos situaciones completamente distintas, me parece que querer justificar un acto racista con la situación que pasa con el balonero es muy desafortunado. La situación con el balonero se presenta, es un hecho, pero no podemos tapar el sol con un dedo y decir que por ello se justifican estos actos racistas. Más que vernos como parte demandante y demandada, lo que propongo es que nos pongamos en el papel de la víctima y que todos tenemos la responsabilidad de atacar esto de tajo y terminarlo en la primera oportunidad. No estoy de acuerdo con esta postura. Lo adecuado es tener una visión mucho más amplia que vaya más allá de una situación de juego", remató.