Santos Laguna niega que contagiados hayan convivido entre ellos

El presidente del club lagunero, Dante Elizalde, asegura que los contagiados no interactuaron entre sí

Noroeste / Redacción

TORREÓN._ El Club Santos Laguna y la Liga MX dieron a conocer el miércoles que ocho futbolistas del primer equipo dieron positivo a Covid-19 tras realizarse pruebas en una clínica de Torreón.

Tras darse a conocer la noticia, el presidente del club lagunero, Dante Elizalde, negó que los contagiados hayan convivido entre ellos y que esa fuera el motivo por el cual se contagiaron.

“La realidad es que la cadena de contagios no está vinculada entre ellos, no se reunieron las personas que resultaron positivos, no tuvieron interacción entre sí”, mencionó en entrevista con Multimedios.

Diversos medios nacionales han conjeturado que el guardameta Jonathan Orozco se convertiría en el principal sospechoso de causar que sus compañeros resultaran positivos del virus, pues según una publicación del diario lagunero, El Siglo de Torreón, el portero festejó sus 34 años con invitados y música en vivo el pasado 12 de mayo, lo que fue confirmado con algunas fotografías que fueron publicadas en redes sociales.

El directivo señaló que los futbolistas y personal administrativo realizaron trabajos desde casa, por lo que descarta que haya existido una convivencia que pudiera haber provocado el contagio de Covid-19.

“Se realizaron estas invitaciones para que cada uno de nosotros, no sólo jugadores, sino también los funcionarios que trabajan en oficinas nos mantuviéramos en casa. Los trabajos se hicieron individuales, hacíamos homme office y dentro de estos rumores, lo que puedo confirmar es que no se vinculan. Estos jugadores no participaban en actividades donde estuvieran todos reunidos”, finalizó.

Autoridades reportan contagiados

Las autoridades de Coahuila anexaron a su reporte diario de nuevos contagios de Covid-19 ocho casos nuevos en Torreón, que coincide con el número reportado por el equipo.

De acuerdo a la información revelada por las autoridades se trata de una persona de 21 años, otra de 22, una más de 23 y otra de 34. Mientras que hay dos con 24 años de edad y otros dos con 25.

Los jugadores de Santos que coinciden con las edades de las personas reportadas en Torreón son Jonathan Orozco, el único del plantel con 34 años, si bien el arquero aseguró este miércoles estar bien, igual que su familia.

Otros son Félix Torres con 23, Alan Cervantes con 22. Mientras que con 21 son Eduardo Aguirre y Gerardo Arteaga, con 24 Ulises Rivas, Carlos Acevedo y Brayan Garnica, y con 25 son Eduar Preciado, Matheus Doria, Fernando Gorriarán y Eryc Castillo.

(Con información de Notimex)