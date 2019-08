Sapiencia, y no â€˜garroteâ€™, piden abogados a nuevo titular de la SSPM MazatlÃ¡n

Sapiencia, y no ‘garrote’, piden abogados a nuevo titular de la SSPM Mazatlán

José Antonio Serna dice al frente de la SSPM se requiere a una persona que tenga la suficiente sapiencia que dé los resultados que la sociedad espera

Netzahualcóyotl Ceballos

El gremio de los abogados de Mazatlán se pronunció a favor de que las nuevas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública apliquen la sapiencia, y no el garrote.

“Lo más fácil es ponerle un garrote a una persona y por medio de la fuerza tener un control, pero no queremos eso”, declaró José Antonio Serna Valdez, presidente del Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Cambero.

“Lo que queremos es una persona que tenga la suficiente sapiencia para que dé esos resultados que todos esperamos, pero los queremos sin vulnerar los derechos humanos. Si no, cualquier persona pudiera estar ahí al frente. Esperamos que se respete el estado de derecho y de legalidad, necesitamos una policía comprometida con el ciudadano de todos los niveles”.

Desde el domingo se rumuró la separación de Ramiro Lizárraga Medina como titular de la SSP, pero fue hasta el día de hoy cuando se confirmó, tan sólo a 4 meses de haber entrado en operaciones.

Aunque no es oficial, ya se “soltó” el nombre de quién podría sustituirlo: Federico Rivas Valdez, quien supuestamente pertenece a la Guardia Nacional. El cambio de mandos está programado para las 18:00 horas de hoy en la sala de Cabildo, en el Palacio municipal.

Trinidad Tirado Olvera, ex director operativo de la SSP y ex Regidor del PRI, puso en duda que la estrategia de la Guardia Nacional funcione en Mazatlán, ya que no ha funcionado en otras partes del país.

No obstante, el abogado dio el voto de confianza a Rivas Valdez.

Lizárraga Medina “hereda” a Mazatlán alertas en robo a vehículo, robo a casa habitación y violencia familiar según la última medición del Semáforo Delictivo.