Saquon Barkley es nombrado el Pepsi Rockie of the Year en la NFL

Fue líder de yardas por tierra con 2 mil 28

Noroeste / Redacción

Después de una disputa muy cercana con el quarterback de los Cleveland Browns, Baker Mayfield, el corredor de los New York Giants, Saquon Barkley, fue nombrado el Pepsi Rockie of the Year 2018 en la NFL.

Barkley fue la segunda selección global del Draft y se convirtió en líder de yardas por tierra con 2 mil 28, además de igualar al legendario Eric Dickerson y a Edgerrin James como los únicos novatos en conseguir al menos 2 mil yardas.

Barkley es, además, el primer novato de los Giants en correr al menos mil yardas y sus 15 touchdowns es lo que más ha logrado un jugador de primer año con el equipo neoyorquino.

Además de Barkley, en la lista de nominados estaban el ya mencionado Baker Mayfield, Nick Chubb también de los Browns, Darius Leonard de los Colts y Philip Lindsay de los Broncos.

(Con información de NFL México)