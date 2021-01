Entretenimiento

Sarah Ferguson quiere contactar a creadora de Bridgerton

La Duquesa de York ha confesado que quiere buscar a Shonda Rhimes

Noroeste / Redacción

15/01/2021 | 12:39 AM

Desde su estreno el 25 de diciembre, Bridgerton se ha convertido en la nueva sensación de Netflix. Basada en el primer libro de la saga de Julia Quinn, llamado The Duke and I, la serie ha llegado a los primeros lugares de audiencia del famoso sistema de streaming.

Y si en redes sociales se discute todo, desde la posibilidad de nuevas temporadas hasta la fastuosidad del vestuario, por supuesto, pasando por los piropos para el galán de la historia, el fandom no se reduce al grueso de la población, pues ahora se sabe que una duquesa de la vida real quiere buscar a Shonda Rhimes, productora de la serie, para trabajar con ella.

Se trata de Sarah Ferguson, quien no solo ha confesado que vio completita la temporada, sino que quiere que Shonda adapte la novela romántica que está por estrenar para la televisión.

“Definitivamente voy a hablar con Shondalanda para hacerla una serie”, dijo a US Weekly al anunciar que está por lanzar su primera novela romántica titulada Her Heart For A Compass.

La historia será publicada el 3 de agosto y será un trabajo de ficción basado en la vida de su tatara tatara abuela, Lady Margaret Montagu Douglas Scott. Según ha explicado, seguirá la vida de Lady Margaret, incorporando algo de la investigación que tiene sobre su linaje, además de que incluirá algunas experiencias propias.

Entusiasmada al hablar de la serie como el resto de los fanáticos, Sarah ha confesado que hasta un personaje favorito tiene de Bridgerton:

“Pienso que Daphne es un personaje increíble, mientras la vemos aprender de la vida. Amo la manera en la que aprende a usar su fuerte voz. Resonó conmigo porque éste es el momento en el que la mujer debe alzar la voz”.

Que si Sarah ha comentado sobre este aspecto de Daphne, la realidad es que ella misma vivió una situación similar a la del personaje principal. Nacida en una familia aristócrata, creció en el entorno de la Familia Real para casarse con el hijo de la Reina Isabel, el Príncipe Andrés, lo que la convirtió en la Duquesa de York.

Aunque se divorció del Duque, ha mantenido una cercanísima relación con él e incluso comparten residencia en los alrededores de Windsor.

Sarah habló también de la cinematografía y la escena de la boda, que le encantaron. Y si crees que solamente tú estás emocionada con la posibilidad de que se estrene una segunda temporada de la serie, tienes que saber que la una vez nuera de la Reina Isabel, también lo está. “Escucho que podrían hacer futuras temporadas en Sunninghill Park por los próximos cinco años, que es mi antigua casa”, dijo de la residencia que fue su hogar en los primeros años de su matrimonio con el Príncipe Andrés. Sobre esta misma línea se ha rumorado que, aunque Netflix no ha confirmado una segunda temporada, las grabaciones empezarían este marzo.

Sunninghill, una residencia digna de una duquesa

Aunque en este momento los Duques viven en Royal Lodge, en Windsor, durante los 10 años de su matrimonio vivieron en Sunninghill Park en Ascot, Berkshire. Aunque la propiedad original ya ha sido demolida, tenía 12 habitaciones y se vendió por 15 millones de libras esterlinas. La casa fue mandada a construir por la Reina en 1986 ante la boda de los Duques de York. Aún después del divorcio en 1996, la Duquesa de York se quedó viviendo ahí con sus hijas, la Princesa Beatriz y la Princesa Eugenia, hasta que se mudaron en el 2006. Desde entonces pertenece al magnate Timur Kulibayev.