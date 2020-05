Sasagi SÃ¡nchez, mÃ¡s que el Novato del AÃ±o guinda

Sasagi Sánchez, más que el Novato del Año guinda

El lanzador de Tomateros de Culiacán demostró su calidad tras llevarse una victoria sin derrota en postemporada

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El bullpen de los Tomateros de Culiacán destacó durante toda la campaña 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico, y uno de los nombres más sonados por su talento, temple y juventud, fue Sasagi Sánchez.

En el rol regular el relevista tuvo récord de 2-0 con 1.38 de efectividad y un WHIP de 0.88, tras trabajar 26 entradas, a lo largo de 28 encuentros donde acumuló 26 ponches.

“Uno no se espera nada de lo que va a pasar en la temporada, sólo salir al campo y dar lo mejor. Estar nominado a Novato del Año se sintió bien porque así demuestras que tienes todo para estar compitiendo en una Liga tan fuerte”, dijo.

El lanzador de 25 años demostró su calidad tras llevarse una victoria sin derrota en postemporada, compilar una ERA de 1.54 y ponchar a 13 en 11.2 innings tras 13 apariciones.

No obstante, dio crédito a la labor colectiva de sus compañeros, atribuyendo su buena campaña al aporte de todo el equipo.

“Yo creo que todos aportamos nuestro granito de arena en cada juego, y eso fue lo que influyó mucho en los resultados. Sin mis compañeros no hubiese tenido buena temporada, buenos resultados, ellos también son parte de esto”, aseguró el pítcher.

La efectividad de Sasagi lo convirtió en uno de los brazos de confianza del mánager Benjamín Gil, quien lo llamaba desde el bullpen para resolver momentos decisivos.

“Es algo que se va ganando uno con el trabajo, haciéndolo de la mejor manera, pero no nomás le tiene confianza a uno solo, sino que él confía en todos sus jugadores y eso es algo que genera seguridad y también confianza”, comentó.

Luego de cerrar con excelentes números, ganarse el cariño de la afición y el respeto de sus compañeros, además de ser nominado a Novato del Año y ser elegido para representar al equipo mexicano en la Serie del Caribe, Sánchez se describe como un lanzador más seguro de su trabajo.

“Soy el mismo de siempre, no cabe duda, pero viéndolo del otro lado, un poco más maduro en mi profesión y más con este aprendizaje que me dejó este invierno, me siento con mucha más seguridad todavía”.

Asimismo, recordó con añoranza la obtención del título con el equipo guinda, momento que compartió al lado de su familia y atesorará por siempre.

“Algo increíble, lleno de felicidad, muchas emociones, es mi primer campeonato y portando la casaca de los Tomateros fue algo inolvidable, y mi familia presente fue aún mejor. Yo estaba concentrado en no tratar de hacer de más, sólo lo que había hecho a lo largo de la temporada, siempre dando el cien por ciento. Fue algo difícil, en algunas ocasiones sí me sentí cansado, pero para eso nos preparamos, para estar lo más listo que se puede en el bullpen”, concluyó.

