SAT despide a 101 empleados de Los Mochis y Guasave

Carlos Bojórquez

AHOME._ El Servicio de Administración Tributaria despidió a 101 empleados de Los Mochis y Guasave, supuestamente bajo los principios de austeridad, eficiencia y ahorro del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El despido incluyó a 50 empleados del departamento de auditoría, 43 de recaudación y ocho del área jurídica.

Esta medida es parte de del reajuste organizacional que el SAT comenzó esta semana en la Ciudad de México y, desde el jueves, en distintas oficinas del país.

“Derivado de un análisis organizacional y con la finalidad de evitar duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia, las Administraciones Generales del SAT propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar la calidad de los servicios ni los procesos recaudatorios”, informó la dependencia en un comunicado.

Rocío Gómez Vea, afectada por este despido masivo del SAT en Los Mochis, indicó que fueron “obligados” a renunciar, pues si no firmaban la renuncia, serían cesados.

“No fue por pérdida de confianza, porque la verdad, no se comprobó eso. No somos empleados corruptos, no se está basando en la corrupción que él (López Obrador) decía que iba a combatir. No sabemos el porqué nos está despidiendo”, externó.

“Sólo hablaron del plan de austeridad, lo que no entendemos es cómo hay un plan de austeridad y el Gobierno pretende regalar dinero a la gente pobre, pretende enviar dinero a otros países. No entendemos el plan de austeridad del señor López Obrador”, agregó.

Por su parte, Dolores Villegas dijo que trabajaba en el SAT desde 1994, y ahora es “obligada” a renunciar sin derecho a liquidación.

Ambas mencionaron que no pretenden buscar algún recurso legal, pues consideran que no tiene caso.

Con este “ajuste” en la unidad administrativa de Los Mochis, la plantilla laboral se queda con unas 50 personas, en un ambiente de zozobra ante los rumores de que pueda haber más despidos en enero, o incluso de que cierren totalmente las oficinas en esta ciudad.

“Ya no sabemos ni qué esperar, pero creemos que van a dejar al menos una oficina para atención aquí en Los Mochis, y que la gente no tenga que estarse moviendo a Culiacán o Ciudad Obregón, pero no tenemos certeza en nuestro futuro aquí”, expresó uno de los empleados que libró el recorte.

Respecto a las quejas recibidas sobre la forma en que la medida de austeridad está siendo aplicada, el SAT informó que se solicitó a la Administración General de Recursos y Servicios que, en los términos de la normatividad aplicable, revise que la acciones sean realizadas en estricto apego a la ley.