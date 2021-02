Saunders no quiere fama, sólo ganarle a Canelo

Claro, primero Canelo tiene que cumplir con su defensa obligatoria WBC, ante el retador turco Avni Yildirim

Noroeste / Redacción

Se llegó a un acuerdo para que el campeón mexicano y dueño de las faja mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Saúl "Canelo" Álvarez y el campeón mundial supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el británico Billy Joe Saunders, se midan en un duelo unificatorio, durante la semana de celebración del 5 de mayo en Estados Unidos, que podría ser específicamente el próximo 1 de mayo o el 8 de mayo.

Aunque aún nada oficial, la pelea que sería promocionada por Matchroom Boxing, seria televisada por DAZN.

Claro, primero Canelo tiene que cumplir con su defensa obligatoria WBC, ante el retador turco Avni Yildirim, el próximo 27 de febrero en Miami, Florida.

Canelo Álvarez (54-1-2 36 KO's) se consolidó como el mejor peleador de la división de 168 libras con una victoria dominante sobre el previamente invicto británico, Callum Smith, en San Antonio, Texas, el pasado diciembre, con los títulos de la AMB y CMB en juego.

Billy Joe Saunders (30-0, 14 KO's) posiblemente no vea acción hasta mayo, cuando se mida con Canelo. Para el campeón británico, su compatriota, Callum Smith, no estaba preparado al cien por ciento para medirse al mexicano, de repente tomó la pelea igual por la buena bolsa que ganaría.

“Para decirte la verdad, no vi la pelea de Canelo contra Smith, no la vi. He visto momentos destacados. Una cosa que Canelo Álvarez nunca, nunca, nunca, nunca hizo: nunca peleó con un gitano, nunca. Tengo algo dentro de mí ardiendo tan fuerte que daré mi vida, mi alma, mi todo para obtener la victoria", dijo Saunders a Talk Sport.

“Algunas personas entran allí y quedan cegadas por el dinero, quedan cegadas por las luces, quedan cegadas por lo que podría ser. Eso no me molesta, quédate con todo eso, tómalo. No quiero la fama, no quiero que me vean, no quiero que la gente de la calle me conozca, no quiero nada de eso. Quiero ganar, eso es todo lo que quiero, eso es todo lo que busco. Y sentí que (Smith) aceptar la pelea con cinco o seis semanas de anticipación fue sólo una señal de, 'Voy a ir allí, tomar mi dinero y los veré a todos más tarde'. Así que realmente no me sintonicé con esa pelea. Quiero ver a alguien que vaya allí completamente concentrado en hacer un trabajo, y eso es para ganar. ¿Culpo a Smith por correr ese riesgo? No lo sé, pero no entró con una mentalidad ganadora".

(Con información de Notifight)