Scarlett Johansson polemiza al interpretar a un transexual - Noroeste

Scarlett Johansson polemiza al interpretar a un transexual

La actriz, que ya fue muy criticada por su papel de comandante japonés en Ghost in the Shell, desata las iras de actores transgénero que piden una oportunidad

Noroeste / Redacción

Scarlett Johansson se encuentra envuelta en un necesario debate a raíz de su nuevo papel en la pantalla grande.

En la película Rub & Tug, dirigida por Rupert Sanders ( quien también la dirigió en la polémica Ghost in the Shell), la actriz se pondrá en la piel de Dante "Tex" Gill, un hombre transgénero que formó parte del negocio de la prostitución en Pittsburg, en la década del 70, citó lanacion.com.ar.

Como era de esperarse, la noticia de casting no fue bien recibida en la comunidad trans, y las actrices transgénero Trace Lysette ( Transparent) y Jamie Clayton ( Sense8) fueron las primeras en cuestionar que para el papel de Dante no se haya pensado en un intérprete trans antes de optar por Johansson.

"Entonces, ¿ustedes pueden continuar interpretándonos a nosotras y nosotras no podemos hacerlo con ustedes? Hollywood está arruinado. No estaría tan enojada si pudiera estar en el mismo casting que Jennifer Lawrence y Scarlett para papeles no trans, pero todos sabemos que eso no sucede. Un desastre", escribió Lysette en Twitter.

Clayton, muy querida por su rol de Nomi Marks en la serie de las hermanas Wachowski, tampoco se quedó callada.

"Los actores trans no audicionan para otra cosa que no sean papeles trans. Ése es el verdadero problema. Elijan a actores trans para personajes que no lo son, los desafío", expresó Clayton, en concordancia con el discurso de su colega.

Johansson, lejos de calmar las aguas, redobló la controversia en diálogo con Bustle.

"Díganles que pueden ser dirigidos a los representantes de Jefrrey Tambor, Jared Leto y Felicity Huffman para que les den sus comentarios", comentó la actriz, en alusión a tres intérpretes que aceptaron roles trans: en Transparent, Dallas Buyer's Club y Transamerica, respectivamente.

El filme Rub & Tug, que dirige Rupert Sanders, narra la historia de Dante Tex Gill, transexual que en la vida real dirigió una cadena de casas de prostitución en la década de los 70 y los 80.