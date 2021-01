Schumer anuncia comienzo de juicio político contra Trump

Bajo el cronograma propuesto, la Cámara de Representantes enviará el artículo al Senado el próximo lunes 25 de enero, por la tarde y los procedimientos iniciales empezarían el jueves 28 de este mismo mes

Carlos Álvarez

El líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, indicó este viernes que la acusación contra el ex Presidente Donald Trump por incitación a la insurrección, será enviada a la Cámara Alta el lunes para que el juicio político contra el magnate neoyorquino de inicio el 8 de febrero.

Más temprano este mismo día, el demócrata ya había adelantado que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, enviaría el cargo al Senado el próximo lunes 25 de enero, para que el proceso pudiera dar inicio.

"No se equivoquen, se llevará a cabo un juicio en el Senado de Estados Unidos y se votará si se condena al [ex] presidente", dijo Schumer en el Pleno de la Cámara alta. "Hablé con la presidenta Pelosi, quien me informó que los artículos se entregarán al Senado el lunes", agregó.

"Todos queremos dejar atrás este terrible capítulo en la historia de nuestra nación. Pero la curación y la unidad solo llegarán si hay verdad y responsabilidad, y eso es lo que proporcionará este juicio", dijo Schumer.

"Durante ese período, el Senado continuará haciendo otros asuntos para el pueblo estadounidense, como las nominaciones al gabinete y el proyecto de Ley de ayuda COVID, que brindaría alivio a millones de estadounidenses que están sufriendo durante esta pandemia", dijo el líder demócrata.

Mitch McConnel, líder de la minoría en el Senado, había propuesto retrasar el inicio del juicio político hasta mediados de febrero, lo que le daría tiempo a Trump para reclutar un equipo de defensa y reunir argumentos en contra de la condena.

Este mismo viernes, el presidente Joe Biden señaló que apoyaba una demora del juicio político contra Trump. "Cuanto más tiempo tengamos para ponernos en marcha para hacer frente a estas crisis, mejor", indicó.

El pasado 13 de enero, la Cámara de Representantes estadounidense resolvió iniciar un segundo juicio político contra Trump, al acusarlo de “incitación a la insurrección” por los disturbios ocurridos el día 6 de este mismo mes en el Capitolio, que dejaron un saldo de cinco personas muertas, incluido un agente de la Policía.

Una mayoría bipartidista de legisladores republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes estadounidense, votó en favor de someter a juicio político a Trump, a solo siete días antes del final de su mandato, mismo que concluyó el 20 de enero, cuando Biden juró como nuevo presidente de EE.UU.

Los legisladores acusaron a Trump de “incitar a la insurrección”, luego que, en un discurso frente a la Casa Blanca, pronunciado antes del mediodía del pasado 6 de enero, instara a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio de Washington, D.C., justo cuando el Congreso certificaba la victoria electoral del ex candidato demócrata Biden.

Trump es el único Mandatario que ha enfrentado el juicio político en dos ocasiones. Fue absuelto en febrero de 2020 por el Senado -controlado por los republicanos- tras un juicio político dirigido por la Cámara de Representantes –controlada por demócratas-, por los cargos de intentar presionar a Ucrania para que investigara a Biden y a su hijo Hunter. Sin embargo, una nueva condena podría significar también que se le prohíba ejercer cualquier cargo público.