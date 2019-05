SCJN confirma destitución del magistrado que liberó al Chapito y a La Reina del Pacífico

También fue el magistrado que libró al ex presidente Luis Echeverría Álvarez de ir la cárcel, acusado de genocidio

Carlos Álvarez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la destitución de Jesús Guadalupe Luna Altamirano como magistrado federal, la cual fue dictada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en abril de 2017.

Luna Altamirano fue señalado por emitir fallos que permitieron la liberación de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, así como de Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”, y de la pareja sentimental de ésta, el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, conocido como “El Tigre”.

También fue el magistrado que libró al ex presidente Luis Echeverría Álvarez de ir la cárcel, acusado de genocidio. Asimismo, fue el juez que evitó que Ricardo Miguel Cavallo enfrentara a la justicia argentina, que pedía su extradición por homicidio, tortura, terrorismo y genocidio.

Ocho de 9 ministros de la SCJN consideraron como infundado el recurso de revisión administrativa interpuesto por Luna Altamirano en contra de su cese, por no declarar y justificar el origen de ingresos en cuentas bancarias entre 2009 y 2011.

Desde 2016, la Comisión de Disciplina del CJF efectuó una serie de indagatorias sobre el actuar del magistrado, quien se desempeñó como titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México.

En abril del 2017, votación unánime, el Pleno del CJF destituyó a Luna Altamirano, como magistrado federal, después que detectó una serie de propiedades valuadas en 13 millones de pesos (mdp), depósitos en sus cuentas bancarias por 2.7 mdp, además de retiros de dinero en efectivo de hasta 8.4 mdp, que el ex juzgador no pudo justificar y que no correspondían con sus ingresos.

Además, el CJF le acusó, también, de ser el responsable en la tramitación y resolución de 12 expedientes relacionados con apelaciones de sentencia y juicios de amparo, los cuales supuestamente resolvió de forma “irregular”.

Luna Altamirano había estado separado de sus funciones como titular de un Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México desde mayo de 2012.

En el 2014, la CJF halló a Luna Altamirano como responsable de cometer delitos contra la administración de justicia que favorecieron a integrantes de la delincuencia organizada.

En 2016 fue suspendido de sus funciones durante un año y en abril del.2017, durante una sesión privada, el Pleno del Consejo resolvió destituir al magistrado de manera definitiva.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR), informó, también en abril del 2017, que desde hacía cinco años atrás, investiga al ex magistrado por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin que exista ninguna determinación jurídica.

En 2014, el ahora ex magistrado declaró a la periodista Carmen Aristegui Flores, en la cadena MVS Noticias, que él no había realizado movimientos bancarios millonarios y, además, negó tener trato con criminales.