SCJN da la razón a AMLO y suspende decreto de Bonilla para no cobrar casetas

Carlos Álvarez

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó al titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, una suspensión contra todos los efectos del decreto emitido por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, para cancelar el cobro de la caseta de Playas de Tijuana, ubicada en la Autopista Federal Tijuana-Mexicali.

El pasado 22 de julio, el mandatario nacional anunció durante su conferencia de prensa matutina, que su Gobierno interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del decreto emitido por "su amigo", el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

Según el acuerdo publicado en los estrados judiciales, el ministro admitió a trámite la controversia constitucional hecha el Presidente de la República, contra el decreto del gobernador Bonilla Valdez, a pesar de que el mandatario estatal lo revocó.

"Se admite a trámite la demanda que hace valer en representación del Poder Ejecutivo Federal. Se concede la medida cautelar solicitada por el Poder Ejecutivo Federal, para el efecto de que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Decreto impugnado hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie respecto del fondo del asunto", indica el acuerdo publicado por la SCJN.

Con esto, el ministro de la Suprema Corte al que le correspondió conocer dicho asunto, deberá elaborar un proyecto de resolución, ya sea para declarar sin materia la controversia, o para entrar al análisis de la constitucionalidad del decreto, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el pasado 7 de julio.

El pasado 30 de julio, Bonilla Valdez dio a conocer que emitiría un nuevo decreto revocando al anterior, sin embargo, la controversia interpuesta por el presidente López Obrador, seguirá su procedimiento, porque la SCJN considera que ésta implica temas de constitucionalidad que los ministros deben analizar y resolver.

El mandatario nacional anunció el pasado 22 de julio, que su Gobierno interpuso una controversia constitucional ante la SCJN, en contra del decreto emitido por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, para cancelar el cobro de la caseta de Playas de Tijuana, ubicada en la Autopista Federal Tijuana-Mexicali.

El titular del Poder Ejecutivo Federal advirtió que a pesar de su amistad con el mandatario bajacaliforniano, no se puede permitir que invadan facultades que corresponden a la Federación. Asimismo, el político tabasqueño advirtió que de permitir la medida adoptada por Bonilla Valdez, existe el riesgo de que otros gobernadores quieran eliminar el cobro de casetas en sus entidades, en el contexto de las elecciones del 2021.

El mandatario nacional consideró que permitir que se aplique el decreto de Bonilla Valdez para las casetas de cobro de las vías federales de comunicación, sería tanto como abrir la puerta a que cualquier gobernador pueda eliminar hasta el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“No coincidimos, con la decisión que tomó el gobernador de Baja California, nuestro amigo, porque consideramos que no se puede, con un decreto de un gobierno estatal, cancelar un derecho, una facultad que le corresponde al Gobierno Federal”, indicó López Obrador.

“Imaginense, si esto fuese así, ahora que vienen las elecciones, pues todos los gobernadores sacarían decretos para que no se cobrara en CAPUFE [Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos] o del sistema federal. O un decreto para que no se cobre el IVA [Impuesto al Valor Agregado]”, abundó el presidente, quien al mismo tiempo volteaba a ver a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien hacía comentarios al mandatario nacional.

“Entonces eso no se puede. Además, no es conmigo, es con la ley, nosotros ya presentamos una controversia constitucional y va a ser el Poder Judicial el que va a resolver sobre este caso", insistió López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina.

El pasado martes 7 de julio, Bonilla Valdez tomó por decreto las instalaciones de la caseta de cobro de Playas de Tijuana, y las entregó las instalaciones a la Fiscalía General del Estado, eliminando el cobro para transitar por un tramo de 18 kilómetros.

Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) Federal advirtió una invasión de facultades, por lo que pidió a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Marina (SEMAR) retomar el control de la caseta ubicada en la Autopista Federal Tijuana-Mexicali.

Bonilla Valdez recriminó el 12 de julio la recuperación de las instalaciones. “Muy mal, un tache a las dos instituciones de parte de la ciudadanía de Baja California [...] Nosotros hicimos un decreto, lo que debió haber hecho la SCT es ir a un juzgado, buscar un amparo, hacer los trámites y que lo determinaran los tribunales. No, optaron ellos por la violencia y por eso esa reacción hubo”.

“Lo de la caseta se va a resolver, y se va a resolver a favor del pueblo, no de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, aseguró el gobernador de Baja California, luego de que un día antes, un grupo de manifestantes lanzaran tomates podridos a las instalaciones ubicadas en la carretera Escénica, y quemaran una piñata con la imagen de Javier Jiménez Espriú, entonces titular de la SCT.

“O sea no se puede enfrentar la gente con el gobierno, con el Ejército, con la Marina, no hay porcentaje de que gane el pueblo, ellos vienen armados. No tiene caso que hagamos ese tipo de resistencia. Eso se va a solucionar, pero se va a solucionar por la vía institucional”, reprobó el mandatario bajacaliforniano.

Según Bonilla Valdez, el mandatario nacional estaba "tomando cartas en el asunto. Entonces les dejo ese mensaje, no se preocupen. Esto es cuestión ya de días. El agua llegó al cuello, y el señor presidente estuvo fuera unos días cuando este operativo se llevó a cabo, y hoy ya dio instrucciones".

"Cuando menos esas son las noticias que me dieron a mí, de que este asunto se tiene que resolver porque fue un compromiso de él. Pero él me está pidiendo, que les pida a todos los ciudadanos, que no incurran en la violencia", agregó el gobernador bajacaliforniano.