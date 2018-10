Scott Wilson, que interpretaba a Hershel Greene en The Walking Dead, muere a los 76 aÃ±os

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- El actor conocido por interpretar a Hershel Greene en el drama del apocalipsis zombie The Walking Dead, murió este sábado a los 76 años, informaron medios locales. Los detalles del fallecimiento no han sido revelados.

El deceso ocurrió apenas unas horas después de la noticia de su regreso para la novena temporada de The Walking Dead, comunicada en un panel de la Comic Con de Nueva York, reportó Comicbook.com.

Los tributos al actor comenzaron a circular en las redes sociales esta noche. El actor Titus Welliver, quien coprotagonizó con Wilson en Bosch, de Amazon, reaccionó ante la noticia del fallecimiento:

“Scott Wilson se ha marchado. Estoy desconsolado. Somos menos. Vaya fácil a la luz hermano”, escribió desde su cuenta de Twitter.

Scott Wilson has departed. I am heartbroken. We are fewer. Go easy into the light brother pic.twitter.com/fLiCZigFG5

La página oficial de la serie también confirmó la noticia:

We are deeply saddened to report that Scott Wilson, the incredible actor who played Hershel on #TheWalkingDead, has passed away at the age of 76. Our thoughts are with his family and friends. Rest in paradise, Scott. We love you! pic.twitter.com/guNI7zSqDZ