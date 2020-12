'Se acabaron las mañaneras', bromea AMLO en el Día de los Inocentes

Los conservadores se frotarían las manos si eso sucede, dice el Presidente, para luego aclarar que las conferencias seguirán a diario

Sinembargo.MX

28/12/2020 | 09:02 AM

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que las mañaneras se acaban. Duraron dos años y un mes. Habrá únicamente una conferencia los miércoles a las 11 del día.

El Presidente dijo que, “como era antes”, se harán boletines que se distribuirán a la prensa. Lo dijo en el Día de los Inocentes.

El Presidente no aclaró de inmediato si efectivamente se suspenden las llamadas mañaneras. En el Día de los Inocentes se acostumbra extender bromas. Dio la palabra a Francisco Ricardo Sheffield Padilla, su Procurador del Consumidor, quien lamentó que el ejercicio que ha marcado los primeros dos años de administración desapareciera.

“Vamos a extrañas la mañanera de los lunes”, dijo. Él suele estar el primer día de la semana acompañando a López Obrador.

Más adelante, el Presidente aclaró (y algunos reporteros mostraron su asombro): “Por eso de una vez les digo que vamos a seguir teniendo las mañaneras. Nada más que hoy es 28. ¿Cómo creen que no vamos a tener las mañaneras? Se frotarían las manos toda la prensa conservadora”.

Desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario arrancó la tradicional rueda de prensa matutina con el anuncio que terminó por ser una broma de Día de los Inocentes.

“Antes de dar la palabra a Ricardo Sheffield, hay que informar que ya no vamos a tener estos encuentros, estos diálogos circulares, estas ‘mañaneras’, porque hay más avance en la información. La mayoría de los medios de información en el país están cumpliendo con su deber de manera profesional, hay noticias ciertas, veraces, hay objetividad en los medios. De modo que ya no hace falta que estemos todas las mañanas aquí. Vamos nada más a tener una conferencia de prensa semanal, va a ser los miércoles a las 12:00. Jesús Ramírez, del Gobierno, va a estar dando a conocer boletines, como era antes, para que ustedes puedan reproducir lo que se exprese. Entonces, Ésta va a ser la última presentación de Ricardo, porque el siguiente lunes ya no habrá mañanera”, finalizó López Obrador sin ninguna sonrisa o expresión que advirtiera lo que realmente sucedía.

La conferencia de prensa continuó sin mayor preámbulo hasta que durante la ronda de preguntas y respuestas aclaró que definitivamente el ejercicio de las “mañaneras” continuará vigente y que sólo se trataba de una mofa por la tradición que se acostumbra en este día.

Luego de que se cuestionara sobre si aumentaría el precio de los combustibles el siguiente año, el Jefe del Ejecutivo federal explicó que no sucederá ya que fue una promesa que se hizo desde el inicio de su Gobierno y “ya no es como antes”.

El Presidente dijo que claramente se seguirá informando a la sociedad a través de este ejercicio de prensa para que se sepa quién es quién en el precio de las gasolinas, y en otros temas de suma importancia.

“Ya de una vez les digo que sí vamos a seguir teniendo las ‘mañaneras’, nada más que hoy es 28. Entonces es el Día de los Santos Inocentes. […] Se frotaría las manos toda la prensa conservadora subpensionada, no puedo decir cómo se le dice a eso coloquialmente pero en fin”, destacó el político oriundo de Tabasco.

El Presidente agregó que no se le paga a ningún medio para que hablen bien de su administración al frente del Gobierno federal, por lo que “hay que recibir todos los golpes”, pues aseguró que la mayoría de los medios de comunicación son críticos de la “Cuarta Transformación”.

López Obrador expuso que en los medios tradicionales desafortunadamente no hay posibilidades de un dialogo abierto y que si existe réplica de algún tema que se presente, cabe la posibilidad de que esta no se transmita. Sin embargo, celebró que en las redes sociales se pueda debatir y opinar.

Recordó que hace unos días el actor Demián Bichir defendió frente a la periodista Fernanda Familiar su postura a favor de Andrés Manuel y consideró que “encabeza una revolución pacífica”.

“Así hay quienes defienden porque, ¿cómo se va a estar en contra de la transformación?, si era un desastre el régimen anterior, si llevó al país a la decadencia, ¿por qué defenderlo? Sólo habría dos razones, uno: que se beneficiaban del régimen de corrupción y ahora sienten que ya no es lo mismo. […] La otra razón es porque sea una cuestión ideológica, que es muy legitimo que sean conservadores. Por lo general el conservador es clasista, racista, y les caemos mal. Somos ‘nacos'”, recalcó el mandatario al señalar algunas de las críticas que se hicieron por el reciente nombramiento de la maestra Delfina Gómez como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).