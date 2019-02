Se acabaron los amiguismos en obra pÃºblica de MazatlÃ¡n, dice director

OBRAS PÚBLICAS

Se acabaron los amiguismos en obra pública de Mazatlán, dice director

El funcionario a cargo de la infraestructura de obra de Mazatlán aseguró que los paquetes están listos

Sheila Arias

Con un nuevo padrón de contratistas, el director de Obras Públicas municipal, Juan de Dios Garay, dio su palabra: se acabaron los amiguismos, los compadrazgos, y los moches a la hora de asignar proyectos con recurso público.

"Se han preguntado qué distingue a la obra pública en esta gestión y les voy a decir que vamos a seguir haciendo techumbre, instalación de líneas de agua potable, y aguas negras; vamos a seguir haciendo pavimento, lo que es común en obra pública del municipio, pero ¿qué la va a distinguir? que se va hacer con honestidad todo el proceso de adjudicación, no va a haber moches, no va a haber amigos en la asignación de la obra, eso es lo primero, y lo segundo la calidad de las obras, vamos a hacer las obras como se debe", comentó en entrevista.

El funcionario a cargo de la infraestructura de obra de Mazatlán aseguró que los paquetes están listos, sólo esperan el recurso del presupuesto, aunque hace unos días aseguró que pretenden arrancar con 100 millones de pesos, pavimentaciones en su mayoría.

Juan de Dios Garay aseguró que este Gobierno morenista inició un nuevo padrón de contratistas, la administración pasada tenía 250 y así cerró el año, pero con la nueva convocatoria ya suman unos 100.

"En el caso de las obras, un ejemplo, el panteón municipal, ¿se hizo como se debe? si no había manifestación de impacto ambiental para una obra de esa naturaleza que requiere obligadamente para garantizar la salud de ciudadanos imagínense no había ni estudio de mecánica de suelo que al realizarse se evidenció que inhumar ahí es muy difícil, eso no debe ocurrir, deben proyectarse las obras a aunque cueste más de recursos, pero que se garanticen", agregó.

El Director de Obras Pública del Municipio aseguró que, en su periodo, los ciudadanos no verán proyectos a la mitad, mal hechos, mal planeados, con detalles, o a cargo de empresas amigas, ni adjudicarán a cambio de moches, una práctica que no se atrevió a confirmar, pero un "secreto a voces".

"En el caso por invitación restringida, por concurso, vamos a aplicar procedimiento sancionado por Ley, estamos investigando que tan sólo el retraso del constructor al incumplir su contrato le puede significar el monto alto las multas, son el 2 por ciento del monto de la obra ejecutada, ahorita tenemos como seis casos, pero les estamos pidiendo que se acerquen, que nos digan sus dificultades, pero sí estamos obligados a aplicar la Ley", comentó el funcionario.

Aseguró que, al menos en esta administración, buscarán que la obra pública quede en manos de constructoras locales, para dar oportunidad a los mazatlecos y para conocer sus ubicaciones si es necesario responder por detalles, pues a la fecha no han localizado a empresas que ejecutaron obra aquí para que respondan, una de ellas sólo saben que es de Zacatecas.

Para Juan de Dios éstos serán los candados para acceder a la obra pública, con la advertencia que, legalmente, procederán si la obra no es de calidad.